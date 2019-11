 Nederlander vertrouwt ander niet met eigen auto

Merendeel Nederlanders leent auto liever niet uit, vooral niet aan collega’s en vrienden - Hoewel bijna 80 procent van de Nederlanders vindt dat ze goed rijden (78,8 procent), hebben de meeste automobilisten minder vertrouwen in de rijkunsten van anderen. Uit onderzoek van Autoverzekering.nl blijkt namelijk dat meer dan de helft van de Nederlanders (55,6 procent) zijn auto het liefst aan niemand uitleent.



Als het dan toch moet, zijn collega’s en vrienden de minst geliefde keuzes.



Eén op vijf jonge bestuurders reed schade in geleende auto

Dat men zijn bedenkingen heeft over het uitlenen van zijn of haar auto, lijkt terecht. Van de ondervraagden heeft 14,3 procent schade gereden in andermans voertuig. Vooral het uitlenen van de auto aan jonge bestuurders tussen achttien en 34 is niet geheel zonder risico, zo blijkt: een op de vijf heeft een geleende auto weleens beschadigd teruggebracht. Daarnaast is de kans aanwezig dat ze deze schade niet melden: een op de tien van de bestuurders onder de 34 geeft aan de beschadigingen die ze veroorzaakten aan andermans auto niet altijd gemeld te hebben bij de eigenaar. Dit is twee keer zo vaak als het Nederlands gemiddelde.

Frederik van der Veen, CEO bij Autoverzekering.nl, licht toe: "Er is vaak onduidelijkheid over de mate waarin u auto verzekerd is tegen schade als u hem uitleent aan anderen. Uw verzekering sluit u af voor de auto. Iedereen – met een rijbewijs – kan er dus gewoon in rijden. U kan de schade die een ander in uw auto heeft gereden dus gewoon claimen bij de verzekeraar. Uw aantal schadevrije jaren daalt echter wel als u een claim indient, waardoor uw premie stijgt. We raden daarom aan om altijd goede afspraken te maken over wat u doet als een ander schade rijdt in uw auto."