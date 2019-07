 Nederlanders niet op de hoogte van voorwaarden autoverzekering

Hoe staat het met de kennis en het verzekeringsgedrag van consumenten? - Automobilisten betalen maandelijks een flinke premie om verzekerd de weg op te gaan. Hoewel de hoogte van de premie sterk kan stijgen of dalen als er iets verandert in de situatie van de verzekerde.



Dit blijkt uit onderzoek van Autoverzekering.nl dat bijna de helft van de Nederlanders (48,2 procent) nooit van verzekering wisselt en hierdoor een flink bedrag laat liggen. Ook zijn veel consumenten niet goed op de hoogte van het maandbedrag dat ze betalen aan hun verzekeraar, hun eigen risico en de voorwaarden die worden gesteld.



40 procent van de Nederlanders onnodig allrisk verzekerd

Bovendien blijkt dat 40 procent van de ondervraagden met een auto van vijf jaar of ouder nog steeds een allriskverzekering heeft. Gemiddeld gezien is dit type verzekering alleen voordelig bij een auto van maximaal vier jaar oud. Daarna weegt de vergoeding voor schade die consumenten krijgen van de verzekeraar niet meer op tegen de hoge premie die ze betalen voor een allriskverzekering.

Frederik van der Veen, CEO bij Autoverzekering.nl, licht toe: "Er zijn veel verschillende factoren die van invloed zijn op de hoogte van de premie, waaronder de leeftijd van de auto. Al nadat u de eerste kilometers in uq nieuwe auto maakt, gaat de dagwaarde achteruit. De vergoeding die u krijgt van de verzekeraar bij schade wordt op deze dagwaarde gebaseerd en is na vier jaar dusdanig lager dat het loont om af te zakken naar een WA+-verzekering. Alleen als de aanschafprijs 50.000 euro of hoger is, is het aan te raden om de eerste acht jaar een allriskverzekering te nemen. Dit is iets wat veel consumenten niet weten."



Minder dan twintig procent controleert ieder jaar op voordeligste premie

Naast dat externe factoren van grote invloed zijn op de premie, zitten er ook verschillen in de prijzen die verzekeraars aanbieden. Toch controleert minder dan twintig procent (18,2 procent) jaarlijks of ze nog het meest voordelig uit zijn. Ook heeft meer dan een derde (39,1 procent) geen idee van wat ze maandelijks aan premie betalen, weet meer dan de helft (51,6 procent) niet hoe hoog hun eigen risico is en weet twee derde (64,8 procent) niet wat de voorwaarden zijn die hun verzekeraar stelt.

"Uit dit onderzoek blijkt dat veel mensen weinig kennis hebben van hun autoverzekering. Op basis van de uitkomsten van ons onderzoek lijkt het erop dat veel consumenten zich er ook niet in verdiepen. Zonde, want doordat de prijs die u betaalt afhankelijk is van zoveel verschillende factoren, loont het om regelmatig te kijken of u nog de meest voordelige verzekering hebt," aldus Van der Veen.