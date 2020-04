 Werkend Nederland stelt veel vrije tijd boven een hoog inkomen

Twee op de vijf werkenden vindt flexibel werken belangrijker dan een hoog salaris - Ruim de helft (58 procent) van de Nederlandse werknemers vindt veel vrije tijd hebben belangrijker dan een hoog inkomen. Dit blijkt uit onderzoek van PEAK-IT, uitgevoerd onder 1080 Nederlanders die in loondienst zijn voor 32 uur of meer. Ook hecht ruim twee op de vijf (43 procent) meer waarde aan flexibel werken dan aan een hoog salaris.



Dat de Nederlander niet alleen voor geld aan het werk gaat, wordt ook bevestigd door het gegeven dat slechts een op de acht (dertien procent) liever een hoog salaris heeft dan een prettige werksfeer. Opvallend hierbij is verschil tussen mannen en vrouwen. Zo geeft zeventien procent van de mannen en vijf procent van de vrouwen de voorkeur aan een hoog salaris in plaats van de werksfeer. Ook de arbeidsvoorwaarden winnen het voor een groot gedeelte van de werkenden niet van de gezelligheid op kantoor. Vier van de tien (39 procent) Nederlandse werknemers hecht meer waarde aan leuke collega’s dan aan de geboden arbeidsvoorwaarden bij de keuze van een nieuwe baan.



Oog op de toekomst

Een andere factor die door Nederlandse werknemers belangrijk wordt gevonden, is de doorgroei- en opleidingsmogelijkheid bij een bedrijf. Als zij voor de keuze staan tussen doorgroei- en opleidingsmogelijkheden of een stap in het salaris, geeft ruim een derde (35 procent) de voorkeur aan de eerste optie.

Richard Stassen, Director Operations bij PEAK-IT: "Het is goed te zien dat de Nederlandse werknemers niet alleen waarde hechten aan het salaris. Dat de band met collega’s zo’n grote rol speelt, vind ik mooi. Tegelijkertijd brengt dit een uitdaging met zich mee. Nu het grootste deel van de Nederlanders thuis aan het werk is door het coronavirus, zal er minder natuurlijk contact zijn met collega’s. Het is daarom belangrijk dat werkgevers zich inzetten om juist in deze lastige tijd de collegialiteit te versterken.