 Gebrek aan personeelsmanagementstrategie leidt tot verloop in flexibele workforce

Organisaties halen alles uit de kast om flexwerkers en medewerkers met onregelmatige diensten te behouden - Nederlandse organisaties verwachten 35 procent van hun flexibele workforce te verliezen als ze geen personeelsmanagementstrategie implementeren. Onder de flexibele workforce vallen flexwerkers en medewerkers met onregelmatige of ploegendiensten.



Dit blijkt uit onderzoek van Quinyx. Aan het onderzoek deden 1.000 werkgevers mee van organisaties uit verschillende branches en van uiteenlopende omvang.

Op dit moment hanteren organisaties verschillende strategieën om de pijplijn met flexibele werknemers gevuld te houden. Zo biedt 40 procent van de organisaties stageplaatsen aan. Daarnaast werkt 35 procent samen met scholen om er zeker van te zijn dat nieuwkomers over de juiste vaardigheden beschikken. Iets meer dan een derde (34 procent) biedt werknemers flexibelere werkschema’s.



Het belang van engagement door technologie

Engagement met de flexibele workforce is van cruciaal belang om hen te behouden. Organisaties maken hierbij veelvuldig gebruik van technologie, in verschillende vormen. Zo biedt bijna de helft (49 procent) van de organisaties online leermodules aan en focust 45 procent zich op het realiseren van snellere en effectievere communicatie. Tot slot richt 44 procent van de organisaties de pijlen wederom op het aanbieden van flexibelere werkschema’s.

Erik Fjellborg, CEO van Quinyx: "Een goede personeelsmanagementstrategie is van cruciaal belang om flexwerkers en medewerkers met onregelmatige diensten aan te trekken en te behouden. Veel organisaties geven hier invulling aan door de samenwerking met scholen op te zoeken. Door ervoor te zorgen dat toekomstige medewerkers de juiste vaardigheden bezitten, kan het gat tussen theorie en praktijk vooraf ondervangen worden. Door daarnaast bijscholingsmogelijkheden te bieden aan huidige medewerkers, wordt tevens de kans op verloop kleiner."