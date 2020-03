 Werkend Nederland ontevreden over flexwerken: vaste werkplek heeft voorkeur

Een op de drie medewerkers kan zich slecht concentreren door te veel herrie op kantoor - Maar liefst zeven op de tien Nederlanders heeft liever een vaste dan een flexibele werkplek. Dit blijkt uit onderzoek van PEAK-IT, uitgevoerd onder 1080 Nederlanders die regelmatig op kantoor werken en die in loondienst zijn voor 32 uur of meer. Ondanks dat flexwerken de afgelopen jaren is doorgevoerd bij het merendeel van de kantoren in Nederland, blijken mensen voornamelijk behoefte te hebben aan vastigheid.



In het onderzoek komen verschillende factoren naar voren die de productiviteit belemmeren. Zo geeft een derde van de respondenten aan zich slecht te kunnen concentreren op kantoor, doordat er te veel herrie is. Maar niet alleen het geluid is een storingsfactor op kantoor. Ruim één op de drie werknemers kan regelmatig zijn werk niet goed doen doordat de IT-voorzieningen (hard- en/of software) niet goed werken. Deze hinder heeft mogelijk ook een negatief effect op hoe tevreden men is over de IT-afdeling. Zo geeft bijna één op de vijf medewerkers aan ontevreden te zijn met hun IT-helpdesk. Voornamelijk werkenden bij financiële instellingen hebben ergernissen. Daar is 28 procent ontevreden over de IT-helpdesk.



Slecht werkende IT-voorzieningen belemmeren productiviteit

Richard Stassen, Director Operations bij PEAK-IT: "Het is storend als u regelmatig niet optimaal kunt werken door slecht werkende IT-voorzieningen. Dit heeft ook onnodige kosten tot gevolg. Daarbij is het jammer om te zien dat IT-afdelingen bij zoveel werknemers voor ergernissen zorgen. Als medewerkers problemen ervaren met de hard- of software, is het van essentieel belang dat zij snel weer op weg worden geholpen om onbezorgd te kunnen werken. Dit draagt enerzijds bij aan een positief gevoel over de werkplek en anderzijds stimuleert dit de arbeidsproductiviteit. Bovendien is het van belang om continu te investeren in de ontwikkeling en soft skills van de Servicedeskmedewerkers om zo de eindgebruiker goed te kunnen ondersteunen."