Flexibel werken maakt bedrijven competitiever 70 procent van de managers zet flexibel werken in om het bedrijf snel te kunnen opschalen of inkrimpen - Het doorvoeren van flexibel werken in de organisatie maakt bedrijven competitiever en efficiënter. 88 procent van de Nederlandse managers (versus 85 procent wereldwijd) geeft aan dat flexibel werken leidt tot een hogere productiviteit.



Volgens zo’n driekwart van de ondervraagden is een direct effect te zien op het succes van de organisatie.

Bovendien ziet maar liefst 75 procent van de Nederlandse managers het aanbieden van flexibel werken als noodzaak om talent aan zich te binden. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van International Workplace Group (IWG) onder 15.000 managers in 80 landen. Net iets meer dan de helft van de ondervraagden denkt dat flexibel werken de productiviteit met minimaal twintig procent kan verhogen.



Flexibel werken maakt bedrijven weerbaarder

Managers zijn van mening dat flexibel werken organisaties de mogelijkheid geeft om sneller in te spelen op veranderende omstandigheden. Zo vindt 71 procent van de Nederlandse managers dat bedrijven door flexibel te werken makkelijker kunnen uitbreiden of inkrimpen. Daarnaast is twee derde van de managers het erover eens dat flexibel werken de "speed to market" verhoogt wat de concurrentiepositie van bedrijven versterkt. Bedrijven zien ook een steeds belangrijkere rol weggelegd voor agile werken; 59 procent van de managers geeft aan daar meer focus op te leggen.

Bijna de helft zegt dit jaar hun business naar het buitenland uit te breiden, en de meerderheid van de respondenten (62 procent) zegt te kiezen voor flexibel werken omdat ze op deze manier versneld toegang krijgen tot nieuwe markten. Mede als gevolg van al deze ontwikkelingen heeft 75 procent van de ondervraagde bedrijven in de afgelopen tien jaar een beleid ontwikkeld voor flexibel werken.



Flexibel werken als middel om kosten te managen

Met de invoering van de nieuwe IFRS 16-normen, de nieuwe internationale boekhoudstandaard waarbij leaseovereenkomsten als schuld op de balans moeten worden gezet, verandert ook de kijk op kantoorruimte. Maar liefst 40 procent van de Nederlandse managers onderzoekt mogelijkheden om naar kortere of flexibelere leaseovereenkomsten over te stappen. Nederland zit hiermee ver boven het wereldwijde gemiddelde (28 procent). 58 procent van de ondervraagden merkt dat concurrerende bedrijven in de sector flexibel werken gebruiken om hun CapEx/OpEx kosten te verlagen.

Karin Poel, country manager IWG: "Steeds meer bedrijven die hun productiviteit willen verhogen, concurrerend willen blijven en de strijd om talent willen winnen kiezen voor flexibel werken. Het biedt bedrijven daarnaast ook financiële en strategische voordelen. Bijna de helft van de respondenten werkt al meer dan 2,5 dag per week buiten het hoofdkantoor. Flexibel werken is de norm geworden."



Flexibel werken is de nieuwe norm

Wereldwijd zien managers flexibel werken als de nieuwe norm. Op een schaal van een tot vijf scoorde deze vraag maar liefst een 3.74. In veel landen is flexibel werken inmiddels in de wetgeving verankerd. Zo biedt in Nederland de wet flexibel werken (Wfw) uit 2016 werknemers de mogelijkheid om hun werkduur, werktijden en locatie aan te passen aan hun behoeften. Flexibiliteit op het werk zorgt niet alleen voor een betere balans tussen werk en privé. Het onderzoek laat ook zien dat het diversiteit binnen de organisatie stimuleert en voordelen biedt voor bijvoorbeeld werkende ouders en mantelzorgers.



Bestaande cultuur voornaamste barrière om over te stappen op flexibel werken

Meer dan de helft van de managers denkt dat de bestaande cultuur voor veel bedrijven een obstakel is om flexibel werken door te voeren. 45 procent denkt dat bedrijven de impact van deze verandering op de cultuur van de organisatie moeilijk kunnen overzien of gewoonweg de voordelen (nog) niet inzien (44 procent). Slechts een kwart denkt dat bestaande contracten of het hebben van een eigen gebouw een reden is om flexibel werken (nog) niet in te voeren.

Op de vraag wat de belangrijkste obstakels zijn om productief thuis te kunnen werken gaf 68 procent aan de aanwezigheid van kinderen en/of familie. Dit wordt voornamelijk als storend gezien tijdens telefoongesprekken (54 procent). Technische faciliteiten die nodig zijn om thuis goed te kunnen werken worden als minder problematisch ervaren. Zo vindt een op de drie het niet hebben van een goede internetverbinding een barrière en slechts een kwart heeft moeite met het feit dat hij of zij geen toegang heeft tot vertrouwelijke documenten of dat data niet goed beschermd zijn.



