 Nederlandse bedrijven minst flexibel in werktijden werknemer

Het is zaak de tijd van een werknemer optimaal tot zijn recht te laten komen - Slechts 36 procent van de Nederlandse bedrijven biedt hun werknemers de mogelijkheid om zelf zijn uren in te delen. Dat blijkt uit onderzoek van Protime en de SD Worx Group onder 502 beleidsmakers van bedrijven in België, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Nederland.



Na Nederland is het Verenigd Koninkrijk met 65 procent het minst flexibel in werktijden. In Duitsland biedt respectievelijk 80 procent van de bedrijven hun werknemers de mogelijkheid om de werktijden flexibel in te delen. Daarmee zijn onze buren koploper. Nederland voert de lijst aan als het gaat om telewerken en co-working.

"Tijd is de kostbaarste handelswaar van werknemers," stelt Lucas Polman, directeur Protime Nederland. "Het verbaast me enigszins dat Nederlandse bedrijven daar zo lichtvoetig mee omgaan. Alhoewel ik begrijp dat flexibele indeling van de werktijden in sommigen sectoren lastiger te realiseren is, is dit zeker niet onmogelijk. Zo blijkt maar weer uit de cijfers van Duitsland."



Nederlandse bedrijven het minst flexibel

Onder flexibel werken valt: telewerken, werken op afstand, flexibele tijdsindeling en co-working. Op de vraag of het bedrijf flexibel werken toestaat antwoordde slechts 36 procent van de Nederlandse bedrijven positief. Hiermee neemt Nederland weer de laatste positie in. Daartegenover staat dat maar liefst zestig procent van de bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en 48 procent in Frankrijk flexibel werken toestaat. Polman: "Het is zaak de tijd van een werknemer optimaal tot zijn recht te laten komen, zowel op het werk als in zijn vrije tijd. Een flexibele instelling van bedrijven is daarbij noodzakelijk. Hoe zorgvuldiger de werkgever met de tijd van werknemers omgaat, hoe meer de werknemer zich gewaardeerd voelt."



Gedeelde werkplekken en telewerken

Opvallend is dat 46 procent van de Nederlandse bedrijven gebruik maakt van co-working spaces. Terwijl dit in Duitsland (23 procent) en Frankrijk (25 procent) duidelijk minder populair is. Daarnaast laat 51 procent van de Nederlandse werkgevers telewerken toe. In het Verenigd Koninkrijk is dit met slechts 37 procent beduidend minder.