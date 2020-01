 Manager heeft recruiter nodig voor volgende carrièrestap

Manager moet in de eerste plaats worden opgemerkt - Veel managers dromen ervan om ooit hogerop te komen. In het koninkrijkje van de hogere functies zetten executive search bureaus echter de krijtlijnen uit. Juist daarom is het zo belangrijk om door hen opgemerkt te worden. Y. Jung-Phielix, partner bij Maes & Lunau executive search bureau, legt uit waarop managers zoal moeten letten.



Volgens Jung-Phielix moeten managers in de eerste plaats worden opgemerkt: "De beste manier om hogerop te komen is nog steeds door op de radar van een recruiter te komen. U kunt bijvoorbeeld op LinkedIn aangeven dat u beschikbaar bent, maar het is zeker ook geen slecht idee om zelf even een mailtje te sturen naar een executive search bureau. Maar bovenal is het belangrijk dat u zich onderscheidt van andere managers, door niet alleen te managen maar ook te inspireren en door resultaten te boeken. In de praktijk zal u daardoor al snel in vakbladen terechtkomen, waar headhunters dan weer naarstig zoeken naar leidinggevenden."



Sta overal in een goed blaadje

"Recruiters beschikken bovendien over een erg uitgebreid netwerk. Daarom bellen ze tijdens een executive search vaak rond om meer over u te weten te komen. Voor recruiters is dit waardevolle informatie, omdat ze meteen weten in welke mate uw kwaliteiten overeenstemmen met wat zij zoeken. Soms wordt dat netwerk ook geraadpleegd om na te gaan of zij iemand kunnen aanraden voor een bepaalde functie. Net daarom is het belangrijk dat u ook zelf investeert in uw netwerk, want u wilt uiteraard genoemd worden," gaat Jung-Phielix verder.



Neem vroegtijdig contact op met recruiters

Volgens Jung-Phielix hoeven managers niet te wachten tot wanneer ze klaar zijn voor een carrièrewending: "Een executive search bureau komt graag zo snel mogelijk in contact met potentiële leidersfiguren, zelfs wanneer die nog in volle ontwikkeling zijn. Dit helpt hen om hun carrière langdurig in kaart te brengen en betere voorspellingen te doen. Snel contact opnemen met zo’n bureau speelt dan ook in uw voordeel. Dat is al helemaal het geval indien u via hun netwerk kunt bouwen aan uw persoonlijke ontwikkeling."



Een passende communicatie

"Elk bedrijf is anders en overal heerst er een andere bedrijfscultuur. Een leidinggevende moet daar naadloos bij aansluiten. Zo past niet elke ervaren leidinggevende even goed bij een jonge en hippe start-up. Daarom onderzoeken recruiters ook of uw stijl, communicatiestrategie en interesses wel in het bredere plaatje passen. Hiervoor wordt eveneens uw directe omgeving al eens aangesproken, maar ook interviews, Facebookposts en zelfs tweets worden zeker door de analysemolen gehaald. Houd daar steeds rekening mee, ook wanneer u momenteel nog niet klaar bent voor die volgende stap in uw carrière," gaat Jung-Phielix verder.



Zorg dat het bureau bij u past

Jung-Phielix heeft ten slotte nog een laatste tip: "Ga niet zomaar met elk executive search bureau in zee. Lang niet elk bureau past bij u en ook omgekeerd is dat zeker het geval. Ga het gesprek aan en praat hen zeker niet zomaar naar de mond, want daar wint niemand bij."