 Recruiter optimistisch ondanks krappe arbeidsmarkt

Bijscholen van talent belangrijk in strategie van HR-professionals en recruiters - Ondanks de krappe arbeidsmarkt is 90 procent van de recruiters en HR-professionals positief gestemd over het vinden van het juiste talent, zo blijkt uit het Recruiter Sentiment- onderzoek van LinkedIn.



Toch meldt bijna tweederde (62 procent) dat de huidige economische situatie wel degelijk impact heeft op werving. Zo zag 49 procent het afgelopen jaar meer openstaande vacatures dan beschikbare kandidaten.

De impact van talent op het succes van een organisatie wordt voor bedrijven steeds belangrijker. Niet voor niets is de mindset van recruiters en HR-professionals de afgelopen jaren fundamenteel veranderd. Zo blijkt uit het onderzoek dat steeds meer recruiters en HR-professionals zich bezighouden met het bijspijkeren of ontwikkelen van skills van de huidige kandidaten (54 procent) en het omscholen van talenten binnen bestaande teams (44 procent).



Focus op talent uit het buitenland

Maar er zijn meer opties om het gat tussen vraag en aanbod te verkleinen, zoals talent aantrekken vanuit regio’s waar u ze eigenlijk niet verwacht, of zelfs het buitenland. 39 procent van de respondenten kijkt naar nieuwe talentpools en regio's voor het vinden van juiste kandidaten. Data van LinkedIn Insights laten zien dat in 2018 bijna de helft (49 procent) van buitenlands talent dat in Nederland terecht komt, uit andere Europese landen komt.

"Soms bevindt talent zich daar waar u het niet verwacht. In deze tijden is het belangrijker dan ooit om bedrijven te helpen navigeren in het recruitmentproces. Het in kaart brengen van talentpools helpt bedrijven met hun recruitmentstrategie om kandidaten te bereiken," legt Veronique Bouree, Senior Lead Benelux Talent Solution bij LinkedIn uit.



Technische vaardigheden blijven ‘most in demand’

In de huidige krappe arbeidsmarkt blijkt het tekort aan beschikbaar talent niet in alle sectoren gelijk. Mogelijk gedreven door de groeiende digitalisering en de aantrekkende economie ligt de behoefte van bedrijven met name bij talent met tech skills. Het is dan ook geen verrassing dat vooral de ICT sector de schaarste van talent op de arbeidsmarkt ervaart. In 2018 zagen de respondenten in deze sector het hoogste wervingsniveau (41 procent), maar ze vonden het tegelijkertijd de meest moeilijke rollen om in te vullen (30 procent). Gegevens van LinkedIn laten ook zien dat de top dreivan meest gevraagde harde skills bestaat uit cloud computing, kunstmatige intelligentie en analytisch redeneren.

Bouree: "De vraag naar tech talent groeit. Recruiters geven aan dat computing de meest gevraagde skill zal zijn in de komende zes maanden. Het Recruiter Sentiment-onderzoek toont aan dat recruiters en HR professionals al de nodige stappen ondernemen om het gat tussen beschikbaar en gevraagd talent te verkleinen, door bijvoorbeeld bij- of omscholing. We supporten deze beweging met LinkedIn Learning, waar talent hun vaardigheden kan bijschaven en nieuwe vaardigheden kan leren."



Soft skills vs. hard skills

Ondanks het feit dat technologie in veel sectoren domineert, zegt een ruime meerderheid (85 procent) van de talent professionals dat soft skills erg belangrijk zijn voor de toekomst van recruitment en HR. Creativiteit staat bovenaan de lijst met gewenste soft skills. De volledige top vijf van meest gevraagde soft skills voor 2019 ziet er als volgt uit:

Creativiteit Overtuigen Samenwerken Aanpassingsvermogen Tijdmanagement "Hoewel harde skills met een minder lange houdbaarheid, zoals programming, nog steeds van belang zijn, leggen werkgevers meer nadruk op soft skills om de sterkste kandidaten te vinden die ook geschikt zijn voor omscholing. We hebben gemerkt dat de gemiddelde houdbaarheidstermijn van vaardigheden en kennis is teruggebracht tot minder dan vijf jaar," aldus Bouree.