 Anoniem solliciteren vast onderdeel van recruitmentstrategie

82 procent gebruikt genderneutraal taalgebruik in bedrijfscommunicatie - Zo'n 79 procent van de Nederlandse HR professionals en recruiters geeft aan dat anoniem solliciteren (zoals naam en foto buiten beschouwing laten) goed werkt om de meest geschikte kandidaat voor de rol te vinden.



Twee op de drie past dit ook toe door het een vast onderdeel te laten zijn van de recruitmentstrategie. Dat zijn de bevindingen van een onderzoek van LinkedIn naar genderdiverse bedrijven en de impact van taal om inclusieve organisaties te creëren.



Diversiteit op de werkvloer

De impact van diversiteit binnen een team wordt bij bedrijven een steeds belangrijker element voor het succes van de organisatie. Drie van de vier respondenten vinden een juiste man-vrouwverhouding belangrijk. Zij stemmen daar ook hun wervings- en selectiestrategie op af. Zo heeft 64 procent van hen anoniem solliciteren als vast onderdeel van het wervingsproces. Dit wordt door de respondenten nageleefd met het weglaten van een profielfoto en het verwijderen van de naam van de sollicitant (respectievelijk 55 procent en 47 procent).

Er lijkt nog wel wat winst te behalen op een genderneutrale aanpak wat betreft de wervingstekst voor een sollicitatie. 62 procent geeft namelijk aan dat zij nog steeds zelf een inschatting maken of een vacature interessanter is voor een man of vrouw. Veel van hen passen daar ook in lichte vorm hun vacaturetekst op aan, meldt 73 procent van de respondenten.



Taalgebruik

De impact van taalgebruik wordt dus niet onderschat, en daarom worden vacatureteksten bij bijna de helft van de respondenten (47 procent) altijd intern nagekeken op taalgebruik wat betreft genderneutraliteit. Daarnaast geeft maar liefst 82 procent van de HR professionals aan alleen genderneutrale termen in de bedrijfscommunicatie te gebruiken. Deze maatregelen worden genomen om er zeker van te zijn dat er geen onbewuste vooroordelen qua woordkeus gebruikt worden. Bijna de helft van de respondenten (42 procent) zegt hier ook een interne cursus voor gevolgd te hebben.



Toekomstbestendige organisatie

Om het juiste talent aan te trekken voor het werk is zowel kennis over het vormen van deze inclusieve werkomgeving als ook kennis waar dit talent zich bevindt.

"Een divers team is een winnend team. Bij LinkedIn streven we ernaar om wereldwijd professionals met elkaar te verbinden, en ze zo productiever en succesvoller te maken voor een toekomstgerichte organisatie. Dit kan enkel behaald worden met een talentenpool die de rijke diversiteit van onze samenleving reflecteert, en waar de benadering en verhouding tussen mannen en vrouwen gelijk zijn," aldus Veronique Bouree, Senior Lead Benelux Talent Solution bij LinkedIn. "Wij willen elke organisatie de kennis en mogelijkheden bieden om hun personeelsbestand zo divers mogelijk in te kunnen richten, en ontwikkelen constant nieuwe cursussen voor om hen te helpen dit doel te behalen."



Online cursussen zoals ‘Confronting Bias’, ‘Managing Diversity’ en ‘Inclusive Leadership’ geven inzicht in hoe een inclusieve, diverse werkomgeving behaald kan worden door middel van kennis over onbewuste vooroordelen, strategische planvorming, en het juiste leiderschap.