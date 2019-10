Studenten recruiten? Topdrukte op de campus

Recruiters weten studenten steeds beter te vinden - Meer dan de helft van de studenten wordt in het laatste jaar van hun studie benaderd door een recruiter. Dit aantal stijgt flink. Niet iedereen staat in de belangstelling: vrouwelijke studenten krijgen veel minder aanbiedingen.



Recruiters weten studenten steeds beter te vinden. Ze zoeken een keer per kwartaal of vaker contact met meer dan een derde van de studenten (35 procent). Dat is fors meer dan een jaar eerder. In de eerste helft van 2017 benaderden ze nog maar 23 procent van de studenten, blijkt uit Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO).

Studenten staan nu zelfs meer in de belangstelling voor een baan dan de gemiddelde Nederlandse beroepsbevolking. De sourcingsdruk van deze groep is bijna vier procentpunt lager (31,4 procent). Studenten zijn natuurlijk voor werkgevers een interessante groep om te werven en willen deze zo vroeg mogelijk aan zich binden.



Vrouwen minder vaak gevraagd voor een baan

Niet iedereen krijgt in 2019 veel aandacht van recruiters. Vrouwelijke studenten worden in 2019 veel minder benaderd dan mannelijke studenten: respectievelijk 30 procent en 42 procent.

48 procent van de vrouwen is zelfs nog nooit in beeld geweest bij een recruiter. Bij mannen is dit 36 procent. Dit grote verschil was niet eerder te zien de afgelopen jaren. In de eerste helft van 2018 werd 26 procent van de vrouwen benaderd en 28 procent van de mannen.



Hbo’ers vaker benaderd

Het verschil naar opleidingsniveau is ook groot. Hbo- en wo-studenten worden vaker benaderd door recruiters dan mbo’ers. Wel is er bij mbo’ers een geleidelijke stijging te zien in de afgelopen twee jaar.

Opvallend is de grote stijging van het aantal academici dat op de universiteit al in contact komt met een wervingsprofessional. Dit percentage steeg van 26 procent in de eerste helft van 2018 naar 41 procent in de eerste helft van 2019.



Top vijf meest lastig benaderde studierichtingen

De meeste aandacht krijgen bedrijfskundigen. Een ruime meerderheid (61 procent) van deze studenten wordt minimaal een keer per kwartaal benaderd voor een baan. Daarna volgen studenten van de richting welzijn (50 procent), economie (49 procent), management & bestuurskunde (48 procent) en informatica & ICT (46 procent). De laagste sourcingsdruk is er bij studenten van gezondheidszorg & verpleegkunde, hier wordt maar 21 procent van de studenten benaderd door een recruiter.

Studenten van informatica & ICT worden steeds vaker benaderd door recruiters, een van de grootste stijgers binnen de studierichtingen. In 2017 werd nog maar zeventien procent van de studenten benaderd. Dit steeg in 2018 naar 26 procent en in 2019 naar 46 procent. Uit eerder onderzoek van Intelligence Group en Sterksen bleek al dat het percentage studenten dat binnen vijf jaar afstudeert afneemt. "Veel IT-studenten krijgen tijdens hun studie allerlei aanbiedingen van werkgevers. Als een aanbod goed genoeg is kan een IT-student overwegen om hier op in te gaan. De cursussen die werkgevers bieden, sluiten vaak beter aan bij het werkveld dan de lessen die op de hogeschool of universiteit worden gegeven," aldus Gijs de Haas van Dorsser, managing director Intelligence Group.