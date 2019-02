 Uitrol 5G onzeker door gaten in glasvezelinfrastructuur

Inzet baten frequentieveilingen mogelijke oplossing - De uitrol van 5G in Nederland staat onder druk door flinke gaten in de glasvezelinfrastructuur. Dat blijkt uit het rapport Nederland op Glasvezel 2018 dat vandaag is gepubliceerd door brancheorganisatie Fiber Carrier Association (FCA).



Het rapport biedt een overzicht van de ontwikkeling van Nederlandse glasvezelnetwerken in 2018. Hoewel er veel nieuwe projecten en investeringen in glasvezel zijn aangekondigd, maakt de FCA zich zorgen over de haalbaarheid van 5G in Nederland zolang niet meer aandacht geschonken wordt aan de glasvezelnetwerken die daar voor nodig zijn.



Grote opgave

Andrew van der Haar, directeur van de FCA, ziet een grote opgave voor zijn achterban.

"De frequenties voor 5G worden over niet al te lange tijd geveild. Maar voor 5G is meer nodig dan alleen etherfrequenties. Iedere bit en byte die waar dan ook ter wereld wordt verzonden eindigt uiteindelijk in fysieke ondergrondse glasvezelkabels. Daar waar nu glasvezel wordt of gaat worden uitgerold, gaat het voornamelijk om huishoudens. Als we straks volop profijt willen hebben van 5G, zal tot in elke uithoek van Nederland glasvezel moeten liggen."

In het rapport is te lezen hoe de aanleg van glasvezel na een periode van stagnatie weer toeneemt. De FCA juicht dit toe, maar ziet een scheiding ontstaan tussen aanleg voor huishoudens en bedrijven en de aanleg van de zogenaamde core- en backbone netwerken, die nodig zijn om data over lange afstanden te transporteren, bijvoorbeeld voor 5G.



Economische tweedeling

Van der Haar: "Het is mooi dat er flink wordt geïnvesteerd in glasvezel voor huishoudens, dat juichen we toe. Maar wij voorzien dat puur op basis van marktwerking niet op tijd overal glasvezel ligt voor 5G. Dat is niet alleen vervelend voor consumenten, maar juist ook voor het bedrijfsleven, omdat bijvoorbeeld de mogelijkheden van het Internet of Things niet overal kunnen worden benut. Op die manier dreigt een verdere economische tweedeling, die bijvoorbeeld nu ook al bestaat doordat bedrijven in buiten gebieden geen beschikking hebben over snel internet. De overheid heeft hier een rol te vervullen. Een mogelijke oplossing is bijvoorbeeld om de baten van de frequentieveilingen voor 5G ten goede te laten komen aan de aanleg voorzieningen die naast de zendmasten nodig zijn om 5G ten volle te kunnen benutten."

Ook binnen verstedelijkte gebieden en historische stadskernen voorziet de FCA problemen, omdat bestaande netwerken niet voldoende capaciteit hebben voor 5G. "Daar zal ook glasvezel de grond in moeten, iets dat door de dichte bebouwing een grote opgave is," aldus Van der Haar. De FCA vraagt het kabinet, en in het bijzonder de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, om verder te kijken dan louter de benodigde frequenties en ook de aanpalende infrastructuren voldoende aandacht te geven in de plannen voor 5G.