 Opkomst AI zorgt voor nieuwe IT-functies

2019 wordt het jaar van de AI-specialist - Dataiku verwacht dat er in 2019 nieuwe gespecialiseerde functies komen voor IT’ers die het onderhoud en beheer van AI-systemen moeten verzorgen. Deze AI-specialist krijgt een geheel nieuwe rol.



Hoewel 2018 de opkomst betekende voor machine learning, deep learning en de bijbehorende toepassingen, is AI nog steeds niet volledig opgepakt door het bedrijfsleven. Dat gaat in 2019 wel gebeuren. Door toepassingen zoals Natural Language Processing (NLP), maar ook praktische AI-toepassingen en reinforcement learning komt er bovendien vraag naar IT’ers met een andere functieomschrijving dan data-analisten en data-scientists.



Nieuwe beheerder: AI-specialist

Dankzij data-analisten, IT-specialisten en data scientists, heeft AI zijn weg gevonden naar het bedrijfsleven en de werkvloer. De rol van deze IT’ers is er echter traditioneel op gericht om nieuwe inzichten te krijgen vanuit gegevens, niet op het onderhouden en beheren van systemen die nu zelf deze data analyseren en hieruit conclusies trekken. Er komt daardoor vraag naar een nieuwe IT-beheerder: de AI-specialist. Deze AI-specialisten moeten niet alleen goed geïnformeerd zijn over het onderhoud en beheer van machine learning, maar ook over onderliggende datasystemen en over de behoeften die spelen aan de bedrijfsmatige kant.



Reinforcement learning

Eén van de onderwerpen waarmee deze nieuwe IT’er zich in 2019 bezig zou moeten houden is reinforcement learning. Dit wordt een steeds belangrijker onderdeel van machine learning en AI. Waar machine learning bestaat uit algoritmes die leren dankzij data en op basis van die data een trendlijn berekenen, leren de algoritmen of software agents bij reinforcement learning door te communiceren met hun omgeving. Het kijkt hoe software agents zich zouden moeten gedragen in een bepaalde omgeving om daarmee de cumulatieve beloning te maximaliseren.



Recommendation engines

Een praktische toepassing van reinforcement learning is het beheer van computersystemen en netwerkresources, maar het wordt ook ingezet bij marketing en verkoop via internet in bijvoorbeeld recommendation engines. Dit is een softwaresysteem dat voorspelt welke items, zoals boeken, muziek, video’s, maar ook nieuws of webpagina’s, een bezoeker van een bepaalde website zullen interesseren op basis van de inhoud van eerder gevonden items of de interesses van andere gebruikers.



Natural Language Processing

Een andere AI-trend die in 2019 meer mainstream wordt en zich verder zal ontwikkelen, is Natural Language Processing (NLP), wat nu vooral wordt ingezet voor chatbots. "Doordat computers taal steeds beter begrijpen, kan simpele content al automatisch gegenereerd worden," zegt Hylke Visser, Director Sales en Business Development bij Dataiku. "Aan de andere kant kan data door NLP toegankelijker gemaakt worden. Ook kunnen computers vooraf content verzamelen of optimaliseren voor zoekmachine-optimalisatie (SEO) of andere doeleinden. Dit kan tijd besparen op het gebied van marketing en reclame maar ook in de gezondheidszorg en eigenlijk elk vakgebied."