 Zet blockchain in om uw inkomsten te verhogen

75 procent van de financieel managers zegt dat omzet met vijf procent toeneemt door blockchain - Blockchain gaat een cruciale rol spelen in de toekomst van financiële bedrijven. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1.500 financiële dienstverleners wereldwijd. 91 procent van de respondenten claimt dat de implementatie hiervan belangrijk is voor de toekomst van hun bedrijf.



Onderzoek van Cognizant, dat deel uitmaakt van het rapport ‘Financial Services: Building Blockchain One Block at a Time’, toont aan welke belangrijke veranderingen blockchain met zich meebrengt.



Voordelen van blockchain zijn enorm

Blockchain brengt een heleboel belangrijke voordelen met zich mee. Zo kan het, volgens bijna alle respondenten (98 procent), veel geld besparen voor bedrijven. De voorspelling is dat de omzet van veel bedrijven met vijf procent toeneemt door de inzet van blockchain. Naast financiële voordelen wordt er verwacht dat blockchain ook kan helpen bij het aanpakken van grote uitdagingen binnen de branche, zoals verbetering van gegevensbeheer (47 procent), transparantie (46 procent), risicobeheer (40 procent) en sneller digitaliseren (39 procent). Ondanks de complexe algoritmen die ervoor zorgen dat er niet geknoeid kan worden met transacties, zijn er toch maar weinig respondenten (elf procent) die geloven dat blockchain ook fraude gaat verminderen.



Bedrijven zijn optimistisch, maar nog niet voorbereid

Blockchain brengt verandering in de concurrentie binnen de financiële markt. Het is nu nog belangrijker dat bedrijven ervoor zorgen dat hun bedrijfsstrategie up-to-date blijft. 90 procent van de respondenten geeft aan dat er binnen hun bedrijf al wordt gekeken naar het automatiseren van processen en functies. Bij bijna de helft van de respondenten is er al een gedefinieerde blockchain-strategie en de andere helft zegt processen en functies geïdentificeerd te hebben die getransformeerd kunnen worden. De belangrijkste belemmering voor de adoptie van blockchain is inzicht in de praktijk. Daarnaast is het van belang dat belanghebbenden binnen de organisatie vanaf het begin betrokken zijn bij het bepalen van de mogelijkheden van blockchain.



Bedrijven onderschatten de waarde van samenwerken

De adoptie van blockchain-technologie vereist meer dan alleen een interne oplossing. Om de echte voordelen van blockchain te zien, moeten bedrijven samenwerken met partners, klanten en concurrenten. Dit vereist een enorme omslag, waarbij organisaties het netwerk op de eerste plaats moeten zetten. Ze moeten inzien dat het belangrijker is om de volledige markt te laten groeien in plaats van alleen hun aandeel. Om dit te stimuleren zouden organisaties samen praktijkvoorbeelden kunnen evalueren.

Lata Varghese, AVP en hoofd Blockchain and Distributed Ledger Consulting Practice bij Cognizant, legt uit: "Van het toetreden tot nieuwe markten tot het vergroten van verkooppunten en zelfs het creëren van volledig nieuwe bedrijfsmodellen. Financiële organisaties die snel inhaken op de mogelijkheden van blockchain kunnen kostenvoordeel realiseren en meerwaarde bieden aan de klanten en hiermee de concurrentie voorblijven. Bedrijven die te lang wachten met het toepassen van blockchain blijven achter op de rest."