 30 procent Nederlanders: arbeidsvoorwaardenpakket oneerlijk ten opzichte van anderen

Geen keuzevrijheid, wel transparant - Voor Europese bedrijven geldt binnenkort een nieuwe wetgeving waarbij meer openheid over het loon geboden is vanuit de werkgever. Zo kunnen werknemers eenvoudiger salarissen vergelijken – en wordt een eventuele loonkloof ook zichtbaar. Europese HR-dienstverlener SD Worx deed onderzoek onder 16.000 werknemers in zestien landen naar de stand van zaken rondom salaris, transparantie en keuze.



Vier op de vijf Nederlanders kunnen hun eigen arbeidsvoorwaardenpakket niet samenstellen. Daarnaast vindt bijna de helft (46 procent) van de Europese werknemers het geen probleem om open en transparant te communiceren over de inhoud van zijn of haar arbeidsvoorwaarden. Een kwart houdt deze informatie liever voor zichzelf.



Loonkloof nauwelijks kleiner: vrouw 13,5 procent minder salaris

Uit nieuwe cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat bleek eerder al dat Nederlandse vrouwen gemiddeld 13,5 procent minder verdienen dan mannen. Dit verschil is iets groter dan het EU-gemiddelde van 12,7 procent. In Nederland is de loonkloof tussen mannen en vrouwen kleiner aan het worden, maar de laatste jaren zwakt de daling wat af. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien we tussen 2018 en 2020 nauwelijks verschil.



Nederlandse werkgevers: beneden gemiddeld transparant

Ook blijkt dat de helft (50,3 procent) van de ondervraagde Europese werkgevers open en transparant communiceert over het gehanteerde loonbeleid en de mogelijke arbeidsvoorwaardenpakketten. Vooral Poolse en Engelse bedrijven (61 procent) hanteren een transparant beleid. Nederland bevindt zich wat onder dit gemiddelde met 48,5 procent. Twintig procent van de Europese werkgevers geeft aan deze informatie liever binnen vier muren te houden, waarbij Noorwegen (30 procent) het hoogste scoort.

Kijkend naar werknemers, geeft bijna de helft (46 procent) van de Europeanen aan er geen problemen mee te hebben om open te communiceren over hun salaris met collega’s. Bijna vier op de tien werknemers (38 procent) weten wel wat hun directe collega met een gelijkwaardige functie verdient. In Zwitserland (43 procent) en België (41 procent) zijn werknemers het minst op de hoogte van andermans salaris.



Nederland koploper onkostenvergoedingen, achterblijver voor fiets van de zaak

Het aanbieden van gevarieerde arbeidsvoorwaardenpakketten is essentieel om werknemers te motiveren, te behouden en aan te trekken. Waar sommige werknemers behoefte hebben aan meer vakantiedagen, kiezen anderen eerder voor extra financiële beloningen. Ruim één op de vijf (21 procent) Nederlandse werknemers geeft aan de mogelijkheid te hebben om zelf het voordelenpakket samen te stellen binnen een bepaald budget. Ierland (44 procent), het Verenigd Koninkrijk (33 procent) en Polen (30 procent) scoren hier het hoogst.

Nederlanders ontvangen het vaakst een algemene onkostenvergoeding van alle bevraagde Europese landen. Deze zit bij 53 procent van de ondervraagde werknemers in het arbeidsvoorwaardenpakket, gevolgd door een mobiliteitsbudget (37 procent) en technische voorzieningen (36 procent). Nederland als fietsland scoort met 9 procent opvallend laag (plek zes) als het gaat om het krijgen van een fiets van de zaak, maar we zijn wel koploper als het gaat om een fietsplan opstellen voor werknemers (41 procent).

De meest gewilde secundaire arbeidsvoorwaarden die Europese werknemers nog graag aan hun arbeidsvoorwaardenpakket willen toevoegen, blijken premies, bonussen en commissies te zijn (79 procent). Een derde (34 procent) van de werknemers beweert deze ook daadwerkelijk als vast onderdeel te hebben binnen het arbeidsvoorwaardenpakket.

"Een uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket is mooi, maar dat kan wel eens onoverzichtelijk worden. Een employee benefit statement kan daarbij helpen," ligt Mark Bloem, directeur bij SD Worx Nederland, toe. "Door dit statement in te zetten, bieden werkgevers niet alleen een gedetailleerd overzicht van de persoonlijke arbeidsvoorwaarden, maar wordt ook de waarde van elk onderdeel helder weergegeven. Wanneer werknemers de echte waarde van hun pakket kennen, leidt dat tot extra waardering en motivatie. Ook dat komt de loyaliteit tussen werknemer en werkgever ten goede."