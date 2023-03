 Werkgevers slaan de plank mis als het gaat om arbeidsvoorwaarden

Bijna twee derde van de werknemers wil eigen secundaire arbeidsvoorwaarden kiezen - Secundaire arbeidsvoorwaarden spelen een belangrijke rol bij het werven, binden en behouden van talent, blijkt uit onderzoek van Alight Solutions. Toch zien werknemers er niet altijd de waarde van in, terwijl werkgevers hun eigen secundaire arbeidsvoorwaarden juist overschatten.



Het nieuwe Workplace Benefits in a Changing World 2023 rapport van Alight, geeft inzicht in de prioriteiten en behoeften van werkgevers en werknemers op het gebied van (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Er zijn in totaal 1.400 werknemers en 420 middelgrote tot grote werkgevers ondervraagd. Het onderzoek is uitgevoerd in Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland blijken secundaire arbeidsvoorwaarden erg belangrijk voor werknemers. Meer dan een derde (35 procent) plaatst het in hun top drie prioriteiten bij het kiezen van een baan. 37 procent van de Nederlandse werknemers vindt dat er wordt voldaan aan hun behoeften en wensen. Slechts 36 procent heeft de mogelijkheid om arbeidsvoorwaarden te kiezen die het beste bij hen passen.



Arbeidsvoorwaarden worden niet begrepen

Een gebrek aan communicatie en duidelijkheid kan een oorzaak zijn van de kloof tussen werkgevers en werknemers. Niet alle medewerkers zijn bekend met hun voorwaarden of begrijpen ze; iets minder dan de helft van de Nederlandse werkgevers (47 procent) geeft toe dat werknemers hun voorwaarden niet begrijpen en 59 procent van de werknemers is het daarmee eens.Uit het onderzoek blijkt ook dat via meerdere kanalen communiceren, oftewel omnichannel, zorgt voor meer transparantie en duidelijkheid tussen werkgevers en werknemers. Denk hierbij aan het gebruik van sms’jes, apps, en geautomatiseerde tools zoals chatbots. 34 procent van de Nederlandse werknemers zegt dat een digitaal portaal zou helpen om bekendheid over secundaire arbeidsvoorwaarden te vergroten onder werknemers.



Proactief benaderen

Jan Pieter Janssen, vice president business development bij Alight zegt: "Om de kloof tussen werkgevers en werknemers te overbruggen, moeten organisaties proactief omgaan met arbeidsvoorwaarden. Alle werknemers hebben eigen behoeften, waarden en interesses en daarnaast verandert de werkplek voortdurend. Daarom is het cruciaal voor werkgevers om innovatieve en toekomstbestendige strategieën voor arbeidsvoorwaarden te ontwikkelen. Hierdoor kunnen werkgevers een geïntegreerde en op maat gemaakte ervaring aan hun werknemers bieden. Dit verbetert de bekendheid van secundaire arbeidsvoorwaarden en het gebruik van welzijnsprogramma’s. Het verhoogt ook rendement op investeringen voor werkgevers, verbetert het algemene welzijn van werknemers en het werven en behouden van talent is een stuk makkelijker, zowel nu als in de toekomst."



