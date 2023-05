 Openheid over salaris is goed nieuws voor werkgevers en werknemers

Start 2023 met een goed voornemen en duik in je loonbeleid - In de huidige war for talent wil je als werkgever de voordeur het liefst wagenwijd openhouden voor talent en de achterdeur vooral gesloten. Medewerkers kijken immers regelmatig om zich heen naar andere werkgevers, bijvoorbeeld vanwege onzekerheid over hun salaris, groeimogelijkheden of secundaire arbeidsvoorwaarden; medewerkers hechten hier veel waarde aan blijkt uit onderzoek van SD Worx.



Toch, je voorwaarden kunnen nog zo goed zijn: wanneer er geen open communicatielijnen zijn loopt het nog vaak mis. Je overtuigt kandidaten misschien om voor je te komen werken via goede arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid tot persoonlijke en vaktechnische ontwikkeling, maar je bindt ze aan je bedrijf door openheid van zaken te geven en te luisteren. Uit cijfers van Effectory, specialist in medewerkersfeedback, blijkt bijvoorbeeld dat een meerderheid (62,9 procent) van alle medewerkers die in Europa op zoek is geweest naar een nieuwe baan, aangeeft dat hun wens om te vertrekken door hun organisatie voorkomen had kunnen worden als er beter naar hun behoeften was geluisterd. Dat geldt voor onderwerpen als groei, maar ook voor duidelijkheid over salaris en de verhouding tot collega’s in dezelfde functie.



Meer transparantie

Het salaris is en blijft voor veel medewerkers een van de belangrijkste redenen om een baan wel of juist niet aan te nemen, maar ook om te blijven bij een werkgever. Dat geldt niet alleen voor nieuwe kandidaten, maar ook voor de mensen die al bij je werken. En er is beweging op het gebied van salaris. De verwachting is dat het komende jaar steeds vaker transparantie wordt gegeven over salarissen in vacatures. Uit onderzoek van Indeed blijkt dat een vacature mét salarisindicatie gemiddeld 45 procent méér reacties krijgt dan een vacature zonder. Sollicitanten vragen werkgevers ook vaker naar hun loonbeleid en de mate van transparantie op dit gebied.

Natuurlijk is er ook de andere kant van de medaille: de verschillen die door toenemende transparantie binnen organisaties aan het licht komen, kunnen ook een gevoel van ontevredenheid vergroten. Onlangs concludeerde Quest uit eigen onderzoek dat onverklaarbare verschillen tussen lonen conflicten opleveren. Deze conflicten kunnen vervolgens weer leiden tot een baanwissel. De oplossing hiervoor is simpel: betaal mensen in gelijke functies hetzelfde salaris en ben transparant over waarom er soms toch verschillen zijn. Daarnaast zullen er altijd medewerkers zijn waarvoor salaris de enige drijfveer is. Het verloop onder deze groep medewerkers biedt organisaties kansen en ruimte om nieuwe, gemotiveerde collega’s bij het team te laten aansluiten.



Loonkloof dichten

Start 2023 met een goed voornemen en duik in je loonbeleid. Uit een recent rapport van het CBS blijkt dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen amper kleiner wordt. Streef ernaar dat iedereen gelijk betaald wordt voor hetzelfde werk. Dat heeft effect op alle functies en schalen binnen je onderneming. Daarnaast kun je er ook aan denken een reward framework te implementeren, zoals SD Worx recentelijk heeft gedaan. Juist in deze uitdagende arbeidsmarkt is het van belang om talent aan te trekken en te behouden. Door zo’n reward framework wordt de interne rechtmatigheid gewaarborgd en krijgt je aantrekkingskracht als werkgever een boost.

"Mijn advies aan werkgevers is om het dichten van de loonkloof prioriteit te geven op de HR-agenda van 2023. Omdat je er je getalenteerde medewerkers mee behoudt, maar vooral, omdat we het hier hebben over een broodnodige maatschappelijke verandering voor meer gelijkheid," zegt Mark Bloem, Directeur bij SD Worx Nederland. "Nu werknemers ook zelf steeds transparanter zijn over hun salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, doen organisaties er verstandig aan met deze tendens mee te bewegen. Doen ze dat niet, dan wordt de keuze voor transparantie mogelijk zelfs voor ze gemaakt."