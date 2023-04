 Werkgevers bieden massaal fietsplan, andere groene arbeidsvoorwaarden blijven achter

Derde van organisaties biedt geen groene arbeidsvoorwaarden aan terwijl meerderheid medewerkers dit wel verwacht - Bij maar liefst 35 procent van de organisaties worden er op dit moment geen groene arbeidsvoorwaarden geboden en is men ook niet bezig met het invoeren hiervan. Dat blijk uit onderzoek van Visma | Raet, uitgevoerd onder 1.000 werkenden en 1.000 HR-professionals en leidinggevenden met HR-verantwoordelijkheden.



Onder groene arbeidsvoorwaarden vallen onder andere het door de werkgever verstrekken van een klimaatbudget, een mobiliteitsbudget en een fietsplan. Het bieden van zulke arbeidsvoorwaarden vindt maar liefst de helft van de werkenden (53 procent) een onderdeel van de zorgplicht van werkgevers.



Medewerkers vinden groene arbeidsvoorwaarden belangrijker dan HR denkt

Ondanks dat de meerderheid van de medewerkers groene arbeidsvoorwaarden onderdeel vinden van de zorgplicht van werkgevers, denkt 38 procent van de leidinggevenden en de HR-professionals dat hun medewerkers geen behoefte hebben aan deze arbeidsvoorwaarden. Nog eens een kwart (23 procent) zegt niet te weten of medewerkers deze behoefte hebben. In werkelijkheid heeft slechts negentien procent van de werkenden aangegeven dat zij geen behoefte hebben aan groene arbeidsvoorwaarden. Er zit dus duidelijk een discrepantie tussen wat HR-professionals en leidinggevenden denken dat personeel wil, en wat ze daadwerkelijk willen.



Medewerker wil iets anders dan werkgever biedt

Die discrepantie wordt ook duidelijk wanneer we kijken naar de wensenlijst van groene arbeidsvoorwaarden van medewerkers en wat werkgevers nu al aanbieden of binnen één jaar gaan implementeren. Werkgevers bieden het volgende:

een fietsplan (46 procent);

een hogere thuiswerkvergoeding om het woon-werkverkeer te beperken (achttien procent);

een hogere reiskostenvergoeding voor medewerkers die kiezen voor een milieuvriendelijke mobiliteitsvorm (zeventien procent);

een mobiliteitsbudget, zodat medewerkers zelf hun vervoer kunnen kiezen (zeventien procent);

een klimaatbudget voor het verduurzamen van de eigen woning (negen procent);

extra vakantiedagen voor medewerkers die op een milieuvriendelijke manier op vakantie gaan (vier procent). Maar als medewerkers zelf één groene arbeidsvoorwaarde mogen kiezen, dan kiezen zij voor:

een klimaatbudget voor het verduurzamen van de eigen woning (twintig procent);

een fietsplan (twintig procent);

een hogere thuiswerkvergoeding om het woon-werkverkeer te beperken (achttien procent);

een hogere reiskostenvergoeding voor medewerkers die kiezen voor een milieuvriendelijke mobiliteitsvorm (dertien procent);

een mobiliteitsbudget, zodat medewerkers zelf hun vervoer kunnen kiezen (vijf procent);

extra vakantiedagen voor medewerkers die op een milieuvriendelijke manier op vakantie gaan (vier procent). Myrthe Smalbraak, HR Director bij Visma | Raet: "We zien dat steeds meer werkgevers aan de slag gaan met groene arbeidsvoorwaarden. Veel organisaties hebben duurzaamheid immers hoog in het vaandel staan. Fietsplannen worden dus al massaal aangeboden, maar er is nog veel ruimte voor verdergaande groene arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd is het bieden van bijvoorbeeld een klimaatbudget voor het verduurzamen van de eigen woning iets waarvan we ons kunnen afvragen of het valt onder de zorgplicht van de werkgever. Wat in elk geval wel duidelijk is, is dat steeds meer werknemers op zoek zijn naar werkgevers die hun steentje aan het milieu bijdragen. Met groene arbeidsvoorwaarden kunnen bedrijven dus zowel aan het boeien van nieuw talent werken als aan het halen van hun duurzaamheidsdoelen."