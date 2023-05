 Inflatie boost fietsen naar het werk

Hogere kosten zorgen voor bewustere mobiliteitskeuzes - Fietsen naar het werk blijft populair, maar momenteel groeit deze groep fietsers niet significant. Waar vorig jaar 44 procent aangaf de fiets regelmatig voor woon-werkverkeer te gebruiken, is dat nu 46 procent. Nog steeds stapt 53 procent meestal in de auto. Ten opzichte van vorig jaar is er ook een lichte stijging te zien in het aantal werkenden dat vaak (drie tot vier keer per week) op de fiets stapt. Dat was elf procent, nu dertien procent. Op de werkzame beroepsbevolking* is dat een stijging van 197.000 mensen.



Voor het vierde jaar op rij heeft ALD Automotive – in aanloop naar Fiets naar je Werk Dag op 25 mei 2023 – onderzoek gedaan onder ruim 1.100 Nederlanders naar de motivatie en het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer.



Inflatie belangrijke motivatie

De belangrijkste reden om te fietsen is al jaren vitaliteit. Dit jaar is er voor het eerst een stijging te zien in de kostenoverweging. 28 procent gebruikt de fiets of e-bike omdat het goedkoper is dan de auto, ten opzichte van 21 procent in 2022. Vier op de tien werkende Nederlanders geeft aan dat hogere kosten door inflatie momenteel ervoor zorgen dat zij bewuster mobiliteitskeuzes maken. Met als gevolg dat zij vaker de auto laten staan. Voor een kwart van de groep werkenden zorgt het er ook voor dat zij hierdoor vaker op de fiets naar het werk reizen.



Stimulans vanuit werkgever

Bijna de helft van de professionals vindt de nieuwe fiscale wijzigingen waarmee het makkelijker wordt om de fiets met de auto te combineren voor woon-werkverkeer een mooie stimulans om vaker te fietsen. Lonneke van der Horst, Marketing & Strategy Director ALD Automotive: "Vier jaar geleden stimuleerde nog maar 18 procent van de werkgevers de fiets voor woon-werkverkeer. Inmiddels heeft een derde van de werknemers een fietsregeling via het werk, een hele mooie ontwikkeling die wij bevestigd zien in de gesprekken die wij met klanten hebben. In de combinatie (elektrische) fiets en auto van de zaak, ziet ALD Automotive veel potentie om werkend Nederland nog meer op de fiets te krijgen. Maar liefst 79 procent vindt een fiets van de zaak een hele mooie secundaire arbeidsvoorwaarde", ziet Lonneke van der Horst.



Da’s zo gefietst

De overheidscampagne die deze maand gestart is, die zich ook op werkgevers richt, vindt ALD Automotive een goed initiatief. Lonneke van der Horst: "Er is nog best veel onduidelijkheid over de mogelijkheden van fietsregelingen. Daar komt langzamerhand verbetering in. Een campagne van de overheid draagt daar natuurlijk in positieve zin aan bij. Daarnaast zien wij in ons onderzoek ook dat zeven op de tien Nederlanders zou willen dat de overheid meer aandacht heeft voor de veiligheid van fietsers. Dus het is goed dat daar nu nog meer aandacht voor is. Het zou mooi zijn als dit alles eraan bijdraagt dat we volgend jaar weer een flinke stijging gaan zien in het aantal fietsende forensen."