60 procent vindt fietsen naar het werk echt te ver

Gewone fiets oké voor korte afstanden, speed pedelec biedt kansen voor verre afstanden - Wanneer de afstand tot het werk minder groot zou zijn, zou 85 procent van de niet-fietsende Nederlandse forenzen vaker met de fiets naar het werk gaan. Dit blijkt uit onderzoek van ALD Automotive onder ruim 1.000 werkende Nederlanders naar de bereidwilligheid om de fiets voor woon-werkverkeer te gebruiken. Voor afstanden tot tien kilometer is de ‘gewone’ stadsfiets of e-bike in trek.



Maar minder mensen zijn zich ervan bewust dat de speed pedelec een snel alternatief is om langere afstanden mee te overbruggen. De woon-werkafstand is voor veel mensen nog een barrière om (vaker) op de fiets naar het werk te gaan. ALD Automotive denkt dat onbekendheid omtrent de speed pedelec hier een rol in speelt. Bijna 30 procent van de Nederlanders weet niet wat het verschil is tussen een speed pedelec en een e-bike. En nog eens bijna 30 procent kan het maar enigszins uitleggen. Deze onduidelijkheid zorgt toch nog voor twijfels om voor deze snelle fiets te kiezen voor woon-werkverkeer.



Te ver om te fietsen? Niet met een speed pedelec

Behalve dat er dus een hele grote groep professionals is die vaker wil fietsen als zij dichter bij het werk zouden wonen, vindt 60 procent dat zij echt te ver wonen om überhaupt te fietsen. Uit het onderzoek van ALD Automotive blijkt dat ongeveer tweederde van werkend Nederland binnen een straal van twintig km woont. "Een afstand tot 15 – 20 km is met een normale e-bike goed te overbruggen. Voor afstanden daarboven komt de speed pedelec in beeld," zegt Lonneke van der Horst, Strategy Director van ALD Automotive.

Het grootste verschil tussen de speed pedelec en de e-bike is de snelheid. Een e-bike kan tot 25 kilometer per uur terwijl een speed pedelec snelheden tot wel 45 kilometer per uur kan bereiken. Hierdoor valt de speed pedelec in dezelfde categorie als de bromfiets, hij is alleen veel lichter en handzamer. "24 procent van de werknemers woont tussen de 20 en 40 km van het werk, dat zou betekenen dat een kwart van werkend Nederland in potentie vaker de fiets zou kunnen nemen met een speed pedelec", aldus Van der Horst.



Trainingen dragen bij aan veiligheid

Van der Horst begrijpt de bezwaren die worden genoemd in het onderzoek om niet op een speed pedelec te willen stappen, maar denkt ook dat deze te ondervangen zijn op het moment dat mensen meer bekend zijn met dit type fiets. Ruim een kwart vindt een speed pedelec eng omdat deze zo snel gaat en 22 procent vindt de speed pedelec niet veilig. Van der Horst: "Daarom bieden veel aanbieders van e-bikes en speed pedelecs trainingen aan om kennis te maken met de fiets en de voordelen op veilige wijze te ervaren. Ook wij bieden via werkgevers trainingen aan om de veiligheid te waarborgen. Hier leer je als fietser met de speed pedelec om te gaan en te anticiperen op andere weggebruikers. Er ligt een grote kans voor werkgevers en aanbieders om speed pedelecs voor een korte periode in de lease of ter test aan te bieden. Dan kunnen medewerkers het zelf ervaren en het bezwaar van een te lange afstand hopelijk doen verminderen, of zelfs wegnemen."



Het is het tweede jaar op rij dat ALD Automotive onderzoek heeft gedaan naar de rol van de fiets, e-bike of speed pedelec binnen een mobiliteitsbeleid. Meer lezen? Download hier het onderzoek.