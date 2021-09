 Nederlanders fietsen vaker naar het werk

45-plussers en provincie Utrecht geven het goede voorbeeld - Donderdag 16 september is het Fiets naar je Werk Dag, maar hoe zit het met het fietsgebruik van werkende professionals? Voor het tweede jaar op rij deed leasemaatschappij ALD Automotive onderzoek naar het fietsgebruik van Nederlandse professionals. Zijn we meer gaan fietsen naar het werk en heeft de pandemie hier nog invloed op gehad?



Welke provincie is koploper fietsen? En welke branche zit het meest in het zadel? ALD Automotive zocht het uit en verzamelde de leukste feiten. Ten opzichte van vorig jaar is er een lichte stijging van het aantal professionals dat de fiets gebruikt voor woon-werkverkeer. In 2020 was dat 46 procent en nog eens zeventien procent die de fiets in combinatie met ov gebruikt. Dit jaar is dat respectievelijk 49 en zestien procent.

Het aantal professionals dat minimaal eens per week naar het werk fietst is van elf nar dertien procent gestegen. Ook het aantal fietsers dat dit dagelijks doet is groter geworden en steeg van negentien naar 23 procent. Ook de groep ‘mooi weer’ fietsers groeide van acht naar twaalf procent. En de groep die zegt nooit naar het werk te gaan met de fiets is dan weer kleiner geworden met zeven procent (34 procent vs. 27 procent). "Al met al kunnen we dus concluderen dat werkend Nederland vaker op de fiets stapt," aldus Lonneke van der Horst, Marketing & Strategy Director bij ALD Automotive.



Gezond, goedkoop en snel

Voor bijna de helft van de professionals is vitaliteit de belangrijkste reden om de fiets te pakken. COVID-19 speelt hierin eigenlijk geen rol meer. "Vorig jaar gaf nog veertien procent aan dat corona een reden was de fiets als alternatief vervoermiddel te gebruiken. Nu slechts een procent. Voor het merendeel blijft dus wel de gezondheid bovenaan staan. Ook heeft een grote groep gemerkt, dat het een goedkoper alternatief is en dat volgt dus op de tweede plek," aldus Van der Horst.



Generatie X koploper in fietsen naar je werk

In de leeftijdscategorie 45-59 jaar zitten de fanatiekste fietsers. Met 29 procent is niet alleen de grootste groep die naar het werk fietst, maar met 24 procent ook de grootste groep die dit dagelijks doet. De groep 30 tot 44 blijft achter.



Utrecht is de fietsprovincie van Nederland

De provincie Utrecht blijft de grootste fietsprovincie met 60 procent dat het meest de fiets gebruikt om op het werk te komen. Opvallend is dat Gelderland nu op een tweede plek staat met 55 procent die meestal fietst naar het werk. Terwijl daar vorig jaar slechts veertien procent aangaf dagelijks te fietsen. Mogelijk heeft de groeiende populariteit van e-bikes hier mee te maken. Gelderse professionals hebben, meer dan in welke provincie dan ook, met 38 procent het meest een e-bike in bezit. Het animo om te fietsen naar het werk is in Drenthe nog steeds lager dan in de rest van Nederland: daar gebruikt slechts 35 procent de fiets om op het werk en weer thuis te komen.

Onderwijsmedewerkers zijn het beste vertegenwoordigd onder fietsende professionals. Ruim de helft (52 procent) gebruikt de fiets voor woon-werkverkeer. Ook zorgmedewerkers zijn een fietsgrage beroepsgroep; hier stapt met 51 procent iets meer dan de helft op de fiets. Op een derde plek komen met 43 procent de zakelijk dienstverleners, gevolgd door medewerkers die werkzaam zijn in de groot- en detailhandel of voor de overheid werken.



Werkgever stimuleert fietsen naar het werk te weinig

Ondanks dat fietsen naar het werk in de lift zit, is er een hele grote groep professionals (60 procent) die vaker zou willen fietsen als zij dichter bij het werk zouden wonen. Uit het onderzoek van ALD Automotive blijkt dat zo'n driekwart van werkend Nederland binnen een straal van 20 km woont. Een afstand die met een e-bike eenvoudig te overbruggen is. En met een speed pedelec al helemaal.

Op dit moment geeft 24 procent van de respondenten aan dat de werkgever de fiets als alternatief vervoersmiddel voor woon-werkverkeer promoot. Hierin ziet ALD weliswaar een lichte stijging want vorig jaar was dat achttien procent. Toch kan dat beter, vindt Lonneke van der Horst: "We hebben ook gevraagd wat werkgevers kunnen doen om het fietsen van en naar het werk te stimuleren. In 64 procent van de gevallen is alleen al het aanbieden van een fiets van de zaak voldoende. De populariteit van het fietsen zit zonder meer in de lift. Wie weet dat met de huidige groeiende vraag naar e-bikes en wat stimulans van werkgevers, we volgend jaar weer hele andere cijfers gaan zien," concludeert Van der Horst.



Meer lezen? Het hele onderzoek is hier in te zien.