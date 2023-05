 Beslisser wil weer 100 procent naar kantoor, werknemer wil hybride werken

Onderzoek toont grote verschillen in voorkeuren voor de ideale werkvorm - Meer dan de helft (58 procent) van de beslissers van Nederlandse organisaties ziet het liefst dat de medewerkers weer volledig op kantoor komen werken. Zo blijkt uit recent onderzoek van Ricoh. Dit staat in schril contrast met de wens van de medewerkers, waarvan 73 procent aangeeft het meeste te zien in een hybride werkvorm.



Het onderzoek werd uitgevoerd door Opinium en geanalyseerd door het Britse Centre for Economics and Business Research (CEBR). Aan het onderzoek deden 1000 medewerkers en 250 beslissers van Nederlandse organisaties mee.



Voorkeuren verschillen

Uit het onderzoek komt naar voren dat beslissers en medewerkers er andere voorkeuren op nahouden als het gaat om hybride werken. Als organisaties de wens voor hybride werken negeren, lopen zij de kans om als werkgever minder aantrekkelijk te zijn voor bestaande en nieuwe medewerkers.



Hybride werken kans voor groei

Opvallend is dat dezelfde beslissers in het onderzoek aangeven dat hun medewerkers gemiddeld 3 procent productiever zijn in een hybride setting. Hybride werken is daarmee juist een kans voor groei.



35 procent minder personeelsverloop bij hybride werken

De mogelijkheid om flexibel te werken en zo een goede werk-privébalans te behouden, draagt bij aan het welzijn en de tevredenheid van medewerkers. Zo toont recent onderzoek aan dat hybride werken een positieve impact heeft op het behouden en aantrekken van talent. Waarbij het personeelsverloop 35 procent lager is in organisaties waar medewerkers hybride werken.



Meer werkplezier en tevredenheid

Huib Kolen, Manager Product Marketing & Programs, reageert: "Het is tijd voor beslissers om tegemoet te komen aan de wensen van medewerkers. Want organisaties die flexibel werken, verhogen het werkplezier en de tevredenheid van medewerkers. En omdat medewerkers productiever zijn, vertaalt dit zich ook in financiële voordelen. Het is dus goed voor je medewerkers én je organisatie."



Creativiteit en kennisdelen

Kolen vervolgt: "Natuurlijk, het kantoor blijft essentieel om samen te werken en binding te houden met elkaar én de cultuur van de organisatie. Hierbij is het belangrijk dat de ruimtes hierop aansluiten. Denk aan een inrichting waarbij creativiteit en kennisdelen worden gestimuleerd. Met tools en technologie die soepele communicatie en efficiënte samenwerking op afstand mogelijk maken. Aan organisaties de taak om dit te faciliteren. Want de wensen en behoeften van medewerkers negeren in een krappe arbeidsmarkt, is simpelweg geen optie."



