Efficiëntieslag in hybride samenwerking verwacht dit jaar Neem de samenwerkingsapplicaties eens goed onder de loep - Volgens de experts van Lucid Software wordt hybride samenwerken in 2023 doeltreffender. Dit is te danken aan drie trends: centrale software-ecosystemen, asynchroon samenwerken en het inruilen van ad hoc geïmplementeerde samenwerkingstools voor permanente oplossingen voor hybride werken.



Hybride samenwerken wordt vaak belemmerd door inefficiënte workflows en gebrekkige communicatie. Drie jaar na het begin van de coronacrisis worstelen organisaties nog altijd met deze obstakels. Dit blijkt onder meer uit het onderzoek ‘The Way We Collaborate’ dat vorig jaar in opdracht van Lucid Software werd uitgevoerd. Maar liefst 67 procent van de respondenten bleek de voorkeur te geven aan fysieke vergaderingen boven virtuele vergaderingen. Dit was volgens hen te wijten aan technologische problemen en andere beperkende factoren.

Organisaties die in 2023 voor verbetering op het gebied van hybride werken willen zorgen zouden de samenwerkingsapplicaties en andere technologie die zij in de afgelopen jaren hebben geïmplementeerd opnieuw onder de loep moeten nemen. Ze moeten die beoordelen op hun doeltreffendheid en kostenefficiëntie. Volgens de samenwerkingsexperts van Lucid Software wordt de herinrichting van hybride samenwerken geleid door de volgende drie trends:



1. Samenwerken wordt soepeler door het gebruik van één oplossing die integratie biedt met andere applicaties en systemen voor de werkplek.

Organisaties die willen inzetten op hybride werken moeten meer aandacht besteden aan de applicaties die zij aan hun teams aanbieden. Een overdaad aan applicaties kan workflows verstoren, werknemers overweldigen en voor veel misverstanden zorgen. In 2022 integreerden organisaties gemiddeld 89 applicaties met hun processen. Werknemers moeten regelmatig tussen deze oplossingen schakelen, en soms tot wel 1.200 keer op een gemiddelde werkdag. Daarmee verliezen zij hun focus en het overzicht.

De trend voor dit jaar zal dan ook zijn om een grote reeks standalone applicaties in te ruilen voor een centraal software-ecosysteem dat zich eenvoudig laat integreren met andere applicaties en systemen in de cloud. Dit zal de dagelijkse taken van werknemers vereenvoudigen en ervoor zorgen dat zij niet telkens van applicatie hoeven te wisselen.



2. De kortetermijnoplossingen voor hybride werken die in het begin van de pandemie werden geïmplementeerd zullen worden vervangen door permanente oplossingen.

Veel organisaties investeerden tijdens de coronacrisis in ad hoc technologische oplossingen voor de organisatie van projecten en teams. Sindsdien is gebleken dat deze kortetermijnoplossingen de efficiëntie en een soepele samenwerking in de weg zitten. Organisaties zullen dit jaar zowel bestaande als nieuwe technologie kritisch onder de loep gaan nemen. Om flexibel te kunnen blijven opereren moeten zij kiezen voor oplossingen die hybride werknemers in staat stellen om effectief samen te werken en een tastbare ROI bieden.



3. Visuele samenwerking zal de drijvende kracht vormen achter de opmars van asynchroon werken.

Overstappen op hybride werken brengt meer flexibiliteit naar de werkplek. Voor de meeste werknemers is de mogelijkheid om asynchroon en volgens hun eigen planning te werken een enorme verbetering. Veel werkgevers worstelen echter met het gevoel dat zij hun grip verliezen doordat zij niet langer direct toezicht op hun medewerkers kunnen houden.

Werkgevers zouden er echter verkeerd aan doen om hun heil te zoeken in opdringerige oplossingen voor monitoring van de productiviteit van hun personeel. Ze zouden teams moeten voorzien van de tools en ondersteuning die nodig zijn om altijd en overal productief te kunnen werken en bijdragen aan wederzijds vertrouwen. Visuele tools voor samenwerking en documentatie bieden werknemers de mogelijkheid om contextrijke informatie op begrijpelijke wijze te presenteren in de vorm van grafieken, afbeeldingen of zelfs video’s. Deze oplossingen zullen in 2023 centraal komen te staan en doeltreffende samenwerking mogelijk maken, ook als er geen sprake is van directe fysieke interactie tussen collega’s.

