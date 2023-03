 Hybride werknemers bewegen meer, slapen langer en eten gezonder

Mensen die hybride werken, bewegen bijna 90 minuten per week langer dan vóór de pandemie - Uit recent onderzoek blijkt dat hybride werken leidt tot gezondere werknemers, met meer tijd voor beweging, slaap en gezond eten. Onderzoek van IWG, ‘s werelds grootste aanbieder van flexibele werkplekken, onder meer dan 2.000 hybride werknemers, toont aan dat de tijdwinst door minder woon-werkverkeer leidt tot meerdere gezondheidsvoordelen, waaronder gewichtsverlies, betere kookgewoonten, een betere mentale gezondheid en meer slaap.









De gemiddelde werknemer die hybride werkt krijgt nu 4,7 uur lichaamsbeweging per week, vergeleken met 3,4 uur voor de pandemie. Er wordt vooral veel gewandeld, hardgelopen en aan krachttraining gedaan. Men slaapt ook langer: de extra tijd die elke ochtend in bed wordt doorgebracht staat gelijk aan 71 extra uren in totaal oftewel negentien minuten meer slaap per dag.



Nieuwe manier van werken leidt tot gewichtsverlies

De eetgewoonten zijn ook sterk verbeterd. 70 procent van de ondervraagden zegt dankzij hybride werken de tijd te hebben om elke dag een gezond ontbijt klaar te maken. Daarnaast zegt meer dan de helft (54 procent) meer tijd te hebben om doordeweeks voedzame maaltijden te koken. Het gaat dan om meer verse groenten en fruit (respectievelijk 46 procent en 44 procent). Een kwart is minder gaan snoepen sinds deze nieuwe manier van werken. Meer bewegen, beter slapen en gezonder eten heeft er - niet verrassend - toe geleid dat meer dan een kwart (27 procent) van de werknemers zegt te zijn afgevallen sinds het begin van de pandemie. Twee op de vijf (42 procent) zijn tussen 5,0 en 9,9 kg afgevallen. Bijna een kwart (23 procent) zegt meer dan tien kg te zijn afgevallen.



Productiever dan voorheen

Hybride werken levert ook productiviteitswinst op. Bijna vier op de vijf (79 procent) van de ondervraagden zegt dat ze productiever zijn dan vóór 2020 als gevolg van minder werkgerelateerde stress (47 procent) en meer tijd om te ontspannen en tot rust te komen na het werk (46 procent). Met een hogere productiviteit op het werk en meer vrije tijd daarbuiten is het geen verrassing dat twee derde (66 procent) vindt dat hun geestelijke gezondheid beter is dankzij hybride werken. 81 procent zegt meer persoonlijke tijd te hebben dan vóór 2020 en de meerderheid besteedt deze aan het verbeteren van de eigen gezondheid en welzijn. Zo brengen ze meer tijd door met familie en vrienden (55 procent), zijn ze meer aan het sporten (52 procent) of maken overdag een korte wandeling (67 procent). Met allemaal een positief effect op de geestelijke gezondheid.

Mark Dixon, CEO van IWG: "Dit onderzoek bevestigt wat we al een tijdje zien: hybride werken vermindert lange dagelijkse woon-werkverplaatsingen, wat zorgt voor een gezonder en gelukkiger personeelsbestand. Het aanbieden van hybride werken is zo'n belangrijke en vrij eenvoudige manier voor bedrijven om hun werknemers op de eerste plaats te zetten: zij krijgen meer vrije tijd en meer controle over hun werkdag. Organisaties die kiezen voor hybride werken zien niet alleen gezonder en gelukkiger personeel, maar ook meer betrokken en productieve teams."