De vijf beste tactieken om de risico's van hybride werken te neutraliseren Hoewel hybride werlem veel algemeen bekende voordelen biedt, kan het ook talloze valkuilen opleveren voor - De afgelopen jaren zijn hybride werkmodellen het nieuwe normaal geworden in bedrijven, waardoor medewerkers vaak verwachten of eisen dat werkregelingen enige flexibiliteit bieden. De experts bij Hogan Assessments hebben enkele van de grootste risico's van dit werkmodel onderzocht om te bepalen hoe deze uitdagingen het best worden aangepakt en hoe een succesvolle hybride omgeving wordt gecreëerd waar teams zich kunnen ontplooien.



Tactiek #1 – Symptomen van afwezig leiderschap herkennen

Afwezige leiders zijn er altijd al geweest in de bedrijfswereld, maar hybride werken zorgt voor een nog betere dekmantel. Dit zijn de leiders die niet betrokken zijn bij hun teams. Afwezige leiders communiceren niet met medewerkers of bieden hen niet de gewenste actieve begeleiding. Managers die geen afwezige leiders willen worden, moeten de effectiviteit van hun teams bekijken om te bepalen of medewerkers efficiënt en communicatief zijn en hun rol kunnen vervullen. "Andere strategieën om dit risico in het bijzonder te voorkomen: 'opendeur-tijd' of persoonlijke check-in meetings, agenda's om meetings te structureren, medewerkers de kans geven om feedback en ideeën te delen, en investeren in teambuilding," aldus Ryne Sherman, dokter, Chief Science Officer, Hogan Assessments.



Tactiek #2 – Luisteren naar stille eisen

Quiet quitting, alleen strikt noodzakelijke werkvereisten uitvoeren zonder iets extra's te doen of werk na werktijd mee naar huis nemen, is geen nieuw fenomeen dat wordt veroorzaakt door hybride werken. Dit proces is door de overstap naar digitale werkplekken echter wel lastiger op te spotten en te voorkomen door managers. Open communicatie en het stellen van duidelijke doelen, zijn essentieel voor een geslaagd hybride model. Volgens Dr. Sherman kan dit ook helpen om de effecten van 'quiet quitting' te bestrijden. "Door te zorgen dat er ruimte is voor open en eerlijke gesprekken tussen medewerkers en managers, voelen medewerkers zich gehoord en gezien en kunnen managers erop vertrouwen dat alle toegewezen taken efficiënt worden uitgevoerd. Hierdoor zullen teams soepeler gaan werken."



Tactiek #3 - Nieuwe medewerkers efficiënt integreren

Nieuwe medewerkers onboarden kan lastig zijn. De langetermijneffecten van slechte onboarding van nieuwe medewerkers kunnen negatief uitpakken voor de kwaliteit van hun werk en voor hun houding ten aanzien van het bedrijf. "Goede onboarding bestaat uit meer dan alleen logistiek en medewerkers het juiste materiaal bieden om hun werk te doen. Mensen het gevoel geven dat ze welkom zijn en dat hun werkdruk wordt gecontroleerd, kan van belang zijn om te zorgen dat ze zich gemotiveerd en betrokken voelen bij het bedrijf," legde Dr. Sherman uit. "Hybride werken kan heel voordelig uitpakken voor medewerkers, maar die voordelen worden alleen ervaren wanneer ze voldoende persoonlijke aandacht hebben gekregen om vol zelfvertrouwen taken zelfstandig uit te voeren." Stel een informele mentor aan die medewerkers kennis laat maken met de bedrijfscultuur en die vragen beantwoordt zodat mensen al tijdens de onboardingsessies worden klaargestoomd voor succes. Deze mentor kan daarna helpen om relaties op te bouwen, werkzaamheden toe te lichten en hen als deskundige entiteit te blijven volgen, zowel online als fysiek, om de overstap te vereenvoudigen."



Tactiek #4 – Gefocust blijven

Afleidingen zijn er in elke werkomgeving, maar thuiswerkers komen vaak voor nog grotere uitdagingen te staan bij het behouden van hun concentratie. Naast het verwijderen van afleidingen, zoals telefoons, tv's en andere entertainmentbronnen, vormt het creëren van een speciale werkplek om werk en privé te scheiden een van de meest effectieve strategieën. Er is geen woon-werkverkeer en daardoor biedt een werkplek apart van de ruimtes voor ontspanning en rust in een woning, de mogelijkheid om na het werk of tijdens een pauze mentaal 'uit te klokken'. "Woon-werkverkeer is misschien niet erg populair, maar het werkt wel als een buffer tussen werk en privéleven. Het is belangrijk om andere tactieken te vinden om werk en privé los te koppelen, door bijvoorbeeld lekker te gaan koken, fitnessen of een andere hobby uit te oefenen," merkte Dr. Sherman op



Tactiek #5 – Een samenhangend team opbouwen

De invoering van hybride werken kan nieuwe uitdagingen met zich meebrengen voor teamwork en relaties binnen een bedrijf. "Door hybride te werken, ontstaat de mogelijkheid om zinvolle tijd samen door te brengen op kantoor, terwijl er wordt samengewerkt en relaties worden opgebouwd. Bij hybride werken kost het echter ook meer moeite om meetings en schema’s op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld om te bepalen wanneer anderen beschikbaar en op kantoor zijn, of om te bedenken hoe hybride meetings worden geleid als een deel van het publiek online deelneemt," legde Dr. Sherman uit.

Volgens een rapport van Microsoft zegt bijna vier op de tien hybride medewerkers dat ze niet weten wanneer en waarom ze naar kantoor moeten komen. Bedrijfsleiders moeten bepalen welke nieuwe rol het kantoor speelt en een duidelijker hybride werkmodel opstellen om medewerkers meerwaarde te bieden en te stimuleren om naar kantoor te komen. Het is belangrijk om ervaringen voor de hybride werkplek af te stemmen op de kernwaarden van uw bedrijf. "Als teamwork bijvoorbeeld van belang is voor uw bedrijf, dan kunt u een fysieke of online teambuilding-activiteit organiseren of dagen inplannen waarop managers medewerkers persoonlijk helpen om kantoordagen te optimaliseren en beter samen te werken," besloot Dr. Sherman.



