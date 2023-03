 Hybride werken helpt vrouwelijke medewerkers om voor hogere functies te gaan

Hybride werken maakt vrouwen efficiënter - Meer dan de helft van de ondervraagde vrouwelijke werknemers (53 procent) zegt dat hybride werken hen de mogelijkheid bood te solliciteren naar een hogere functie binnen de eigen organisatie. Zo draagt hybride werken op een positieve manier bij aan het doorbreken van het glazen plafond.



Volgens het ‘Empowering Women in the Hybrid Workplace Report’ van IWG speelt flexibiliteit een cruciale rol. Bijna 80 procent van de vrouwen zegt dat ze dankzij een meer flexibele manier van werken voor een nieuwe functie kon solliciteren en de overgrote meerderheid (88 procent) gelooft dat diezelfde flexibiliteit functioneert als een gelijkmaker op de werkvloer. Volgens 66 procent leidt het dan weer tot minder vooroordelen op het werk. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van IWG, 's werelds grootste leverancier van flexibele werkplekken, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag.



Belangrijke loopbaanbeslissingen

De mogelijkheid om hybride te werken speelt bij vrouwen een rol wanneer ze belangrijke beslissingen nemen over hun loopbaan - van het veranderen van baan tot de sector waarin ze werken. Hybride werken zorgt voor meer balans tussen werk en privéleven en biedt zo nieuwe carrièremogelijkheden. Drie op de vijf respondenten (62 procent) overwoog te solliciteren naar een nieuwe baan met een flexibeler werkomgeving en bijna de helft (48 procent) denkt na over een loopbaanverandering die zij voorheen niet zouden hebben overwogen.

Om flexibeler te kunnen werken, veranderden veel vrouwen van sector: bijna de helft (47 procent) geeft aan dat ze die stap hebben gezet dankzij hybride werken. Ook geven ze aan dat deze carrièregroei te danken is aan het feit dat hybride werken hen efficiënter en productiever maakt (58 procent), hen helpt meer te leren over andere functies binnen hun bedrijf (47 procent) en hun zichtbaarheid bij de bedrijfsleiding verhoogt (38 procent).



Must

In feite is hybride werken een must geworden voor veel vrouwen: 72 procent zegt dat ze op zoek zou gaan naar een andere baan als ze niet meer hybride kan werken en 40 procent nam zelfs ontslag omdat er geen hybride werkrooster is. Hybride werken is niet alleen in professioneel opzicht gunstig voor vrouwen: van alle leeftijdsgroepen zei bijna de helft (49 procent) dat ze dankzij hybride werken meer tijd hebben voor hun persoonlijke hobby’s. De meerderheid (75 procent) van de vrouwen ervaart een betere balans tussen werk en privéleven: ze besparen tijd en geld door minder woon-werkverkeer (67 procent), hebben meer flexibiliteit in hun dagelijkse schema (66 procent) en een betere geestelijke gezondheid (44 procent).

Fatima Koning, Group Chief Commercial Officer van IWG, licht toe: "Centraal op Internationale Vrouwendag dit jaar staat gelijkheid. Hybride werken, een van de grootste innovaties in de professionele wereld in decennia, heeft het potentieel om deze visie substantieel te verwezenlijken."

"Het onderzoek van IWG is zeer bemoedigend en toont aan dat meer vrouwen belangrijke beslissingen nemen over hun carrière, hoofdzakelijk op basis van de mogelijkheid tot hybride werken. De flexibiliteit die dat biedt, zorgt voor een betere balans tussen werk en privé en opent nieuwe carrièremogelijkheden. Ik heb de persoonlijke en professionele voordelen van hybride werken aan den lijve ondervonden en ben blij te zien dat andere vrouwen dit ook zo ervaren".