Marketeers verhogen hun social media marketingbudgetten - Het opbouwen van actieve online communities is cruciaal voor je merksucces in 2023. Dat zeggen social media marketeers in het ‘2023 Global Social Media Trends Report’ van HubSpot en partner Meltwater. Het rapport is gebaseerd op onderzoek onder 1.269 social media marketeers in de EMEA-regio, waaronder 100 marketeers in de Benelux en Scandinavië.



Meer Europese bedrijven dan ooit zetten in op social media advertising. Bijna de helft (46 procent) van de marketeers zegt dan ook van plan te zijn om hun social media marketingbudget in 2023 te verhogen. Hun voornaamste doel is het vergroten van de merkbekendheid en -betrokkenheid. De grootste uitdaging is om voldoende tijd en middelen te vinden. Zo geeft meer dan de helft (53 procent) aan te werken met een team van maximaal vijf personen en 30 procent doet het zelfstandig of met slechts één collega.



Top social media trends in EMEA

Het rapport identificeert tien trends. Zo zal de focus volgens social media marketeers in 2023 onder meer komen te liggen op:

Vergroten van de betrokkenheid. Bijna 90 procent van de respondenten zegt dat het opbouwen van actieve online gemeenschappen cruciaal is voor succes in 2023. Zij zien Instagram en Facebook als de meest effectieve platforms voor dit doel. Meer social selling. Bijna 80 procent verwacht dat mensen vaker producten zullen kopen via social media-apps dan via externe sites zoals Amazon. Driekwart van de marketeers heeft als belangrijk doel om de verkoop via social media-apps dit jaar te verhogen. Verschuiving van klantenservice. Meer dan 70 procent van de ondervraagde marketeers geeft aan dat hun bedrijf klantenservice aanbiedt via social media en 81 procent gelooft dat dit in 2023 het voorkeurskanaal van klanten wordt (of blijft). Samenwerking met micro-influencers. Ruim 85 procent van de respondenten ruilt beroemdheden in voor micro- en nano-influencers. Deze influencers hebben minder dan 10.000 volgers, zijn minder duur en hebben hechte communities. Marketeers geven aan dat in hun influencer keuze de kwaliteit van de content steeds belangrijker wordt dan het aantal volgers. Meer unieke en gepersonaliseerde content. 62 procent zegt dat authentieke en herkenbare content belangrijker is dan professionele en gepolijste content. Meer dan 40 procent is dan ook van plan om in 2023 meer te investeren in authentieke content waar volgers zich in kunnen herkennen. Daarbij past ruim de helft van de marketeers zijn content aan voor de verschillende kanalen, waarbij 29 procent unieke content creëert voor ieder platform. Andere prioriteiten in Benelux en Scandinavië

Interessant is dat de prioriteiten van social media marketeers in Noord-Europa (Benelux en Scandinavië) op een aantal punten afwijken van hun collega’s in de rest van EMEA.

De klantenservice is nog in ontwikkeling. Op de vraag wat de grootste verandering is van social media marketing tussen 2021 en 2022, werd ‘klantenservice’ door slechts vijftien procent van de marketeers in de Benelux en Scandinavië genoemd. Ter vergelijking: 27 procent van de marketeers in heel EMEA zegt dat het aanbieden van klantenservice via sociale media belangrijker is geworden. Slechts zestien procent van de Noord-Europese marketeers investeert hierin, tegenover 23 procent in heel EMEA. De reden? Ze zien nog geen ROI.

Campagnes bevatten korte én lange video's. Minder dan de helft (44 procent) van de marketeers in de Benelux en Scandinavië gebruikt Instagram Reels en TikTok, tegenover 60 procent van de marketeers in heel EMEA. Long-form video is het op een na meest gebruikte formaat, op de voet gevolgd door live video's en user-generated content.

Facebook speelt een grotere rol. Een ander opvallend verschil is dat marketeers in Noord-Europa iets meer gebruikmaken van Facebook dan van Instagram. Volgens 25 procent heeft van alle social media-apps Facebook het meeste potentieel om te groeien in 2023, vergeleken met dertien procent voor Instagram. Toch zegt 30 procent van de respondenten de hoogste betrokkenheid te zien op Instagram, tegenover 23 procent op Facebook.