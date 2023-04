 Nederlandse E mail Marketing Benchmark 2023 nu beschikbaar

De belangrijkste e mail marketing¬cijfers en learnings uit Nederland - De Nederlandse E mail Marketing Benchmark 2023 is samengesteld uit de data van Spotler Mail+ en Spotler Webpower en geeft een betrouwbaar beeld van de Nederlandse e-mailactiviteiten in 2022. Voor deze benchmark zijn 1,1 miljoen campagnes van 6039 bedrijven geanalyseerd. In totaal zijn 18,4 miljard mails opgenomen in de benchmark.



De Nederlandse E mail Marketing Benchmark 2023, een initiatief van Spotler, geeft een overzicht van de belangrijkste e-mail marketingcijfers van het afgelopen jaar en maakt het ook mogelijk om vergelijkingen te maken met data die teruggaat tot 2015. In de benchmark van 2022 zijn de gegevens te vinden van 24 verschillende branches. Hiermee kunnen gedetailleerd scores van e mailcampagnes vergeleken worden met branchegenoten. Alle gegevens over de COR, CTR, CTO, de aflevering en het verzendmoment zijn per branche te bekijken. Daarnaast is het mogelijk te filteren op jaartal, doelgroep, campagneomvang en frequentie.



Tien learnings

In het rapport worden tien learnings voor marketeers besproken. Ook de impact van de coronacrisis in het voorjaar en energiecrisis in het najaar komen aan bod en welke invloed deze perioden hadden op de cijfers over 2022. Wat opvalt is een onmiskenbare stijging van de klikratio in de energiebranche tijdens deze laatste maanden van het jaar. Daarnaast lijken er ook grote verschillen tussen de B2B en B2C e-mailscores en grote verschillen tussen de branches. Maar ook de Mail Privacy Protection van Apple heeft impact en is inmiddels duidelijk merkbaar op de openratio in 2022.

Verder zijn al jaren met name de dinsdagen en donderdagen de meest populaire verzenddagen. Dat geldt met name voor de B2B. In de B2C is de vrijdag ook nog wel een populaire verzenddag en dat geldt relatief ook voor de zaterdagen en zondagen.



Download de benchmark en de learnings?

Benieuwd naar alle cijfers en learnings? In het uitgebreide onderzoeksrapport zijn alle data en de belangrijkste tien learnings terug te lezen. Daarnaast krijg je toegang tot een online omgeving om de complete benchmark te bekijken en data met elkaar te vergelijken.

Klik hier om toegang te krijgen tot het rapport