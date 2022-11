 Marketingmanagers horen na te denken over online nichestrategieën

Nichemarkten kunnen erg interessant zijn - Bij het uitstippelen van een content- en SEO-strategie dient de marketingmanager de strategie in de juiste richting te sturen. Te veel marketeers focussen op wat populair is. Dat is zeker niet altijd slecht, maar bij een zoekwoordenonderzoek kan het net interessant zijn om op de zogeheten nichezoekwoorden te focussen. Dit zijn zoekwoorden die minder vaak worden gebruikt en waarbij de concurrentie beperkt is.



Yazdi legt uit waarom nichemarkten zo interessant kunnen zijn: "De marketingactiviteiten focussen op niches wordt ook wel eens nichemarketing genoemd. Daarbij ligt de focus op kleine, afgebakende markten met sterke karakteristieken. Vaak worden de behoeften van deze kleine markt niet of onvoldoende vervuld. Het interessante is dat deze nichemarkten, ondanks dat het gaat om een kleine doelgroep, door de beperkte concurrentie toch heel winstgevend kunnen zijn. Daarbij zijn twee benaderingen mogelijk: een top-bottombenadering of een bottom-upbenadering. In het tweede geval gaat men wat meer veralgemenen, waardoor er minder budget naar het marktonderzoek hoeft te gaan. Zeker voor kleine bedrijven is zo’n bottom-upbenadering vaak de beste optie. Soms is veralgemenen dat echter niet."



Nichemarketing bestaat al langer

"Zo bijzonder is nichemarketing eigenlijk niet. Talloze bedrijven doen dat al jaren en vaak vinden we dat heel gewoon. Neem bijvoorbeeld de uienmarkt. Het is op deze markt heel moeilijk om een echt sterk merk uit te bouwen, want een ui is een ui. Tenzij je focust op een niche. Dat heeft bijvoorbeeld het Franse bedrijf Orion gedaan. Het ontwikkelde een ui zonder pyrodruivenzuur, waardoor de ogen niet gaan tranen tijdens het snijden en de ui een mildere smaak heeft. Bovendien is de ui veel langer houdbaar. Het bedrijf focust op consumenten die omwille van de bittere smaak, de geur of de tranende ogen normaal gesproken geen ui eten. Het is net door op deze kleine niche te focussen, dat de uien van Orion zo goed verkopen," geeft Yazdi aan.



Online nichemarketing is voer voor specialisten

Yazdi legt uit wat dit betekent voor een zoekwoordonderzoek: "Zowel grote als kleine bedrijven krijgen vroeg of laat te maken met een zoekwoordonderzoek. Bij nichemarketing zal het onderzoek zich toespitsen op het vinden van een winstgevende niche. Het gaat om zoekwoorden waarop wel voldoende volume zit, maar waarbij de concurrentie beperkt is. Goede tools om zo’n onderzoek uit te voeren, zijn onder meer Google Keyword Tool en Wordtracker. Uiteindelijk is het de bedoeling om tot passende nichekeywords te komen en om de website op basis van deze keywords te optimaliseren."

"Soms kan het ook interessant zijn om verschillende websites te maken voor verschillende niches, telkens met een eigen zoekwoordonderzoek. Er kunnen zelfs verschillende merknamen worden gebruikt, afhankelijk van de doelgroep die men in het vizier heeft. Door merken heel specifiek op nichegroepen te focussen, kunnen ze uitgroeien tot echte love brands. Maar dit vergt extra investeringen en is zeker niet altijd de beste oplossing. In ieder geval is de expertise van een gespecialiseerd marketingbureau meer dan welkom," sluit Yazdi af.