 Succesvolle merken investeren in verbetering van contentcreatie en workflow optimalisatie

Merken geven prioriteit aan investeringen in snelheid, schaal en efficiŽntie van hun contentcreatiemogelijkheden - Onlangs presenteerde Adobe het 2023 Digital Trends Report, het dertiende jaarlijkse onderzoek naar marketing en IT-prioriteiten voor het komende jaar. Uit het rapport van dit jaar blijkt dat grote merken prioriteit geven aan investeringen in snelheid, schaal en efficiëntie van hun contentcreatiemogelijkheden en workflow om sterkere klantrelaties op te bouwen.



Tegelijkertijd verbeteren ze hun bestaande marketingprocessen en -technologieën om het maximale uit hun investeringen te halen en ervoor te zorgen dat ze het hele jaar door elke kans benutten.



Contentcreatie op schaal

Het onderzoek laat zien dat 89 procent van de senior executives zegt dat de vraag naar content aanzienlijk is toegenomen. Maar ondanks deze vraag van klanten - die steeds meer behoefte hebben aan dynamische digitale ervaringen via verschillende kanalen - vindt slechts een minderheid van de merken zichzelf 'goed' in het maken en leveren van content.

Marktleiders zijn daarom bezig met het heroverwegen en stroomlijnen van hun content supply chains, die de planning van contentcampagnes, creatie, levering en gegevensanalyse omvatten. Efficiëntie en kostenreductie staan centraal: 62 procent van de senior executives zegt hun contentprocessen al efficiënter te hebben gemaakt.



Workflow wordt een topprioriteit

In het verleden gingen initiatieven om sneller content te creëren ten koste van de tijd en vrijheid van medewerkers. Bijna de helft (44 procent) van de marketeers noemt onvoldoende tijd om creatief te zijn als een belemmering voor het leveren van uitstekende klantervaringen.

Slechts een derde (33 procent) van de medewerkers beoordeelt hun organisatie als 'goed' of 'zeer goed' in het plannen, scannen, prioriteren en toewijzen van content om meetbare resultaten te bereiken.

Bovendien noemt 43 procent workflowproblemen als grootste belemmering voor hun marketingorganisaties.

Twee op de vijf (41 procent) senior executives hebben werk en werkbeheer tot een technologische topprioriteit voor 2023 gemaakt.

Bijna evenveel (39 procent) hebben prioriteit gegeven aan het stroomlijnen of automatiseren van samenwerkingsprocessen zodat hun teams sneller en beter kunnen werken.

En 38 procent heeft prioriteit gegeven aan het gebruik van workflowautomatisering om de efficiëntie van marketing- en klantervaringsprocessen te verbeteren. "Het leveren van gepersonaliseerde ervaringen in combinatie met content is nog nooit zo belangrijk geweest. Goede content zorgt voor een diepere band met klanten, wat in het huidige klimaat cruciaal is voor zowel de verkoop op korte termijn als de loyaliteit op lange termijn," aldus Alvaro Del Pozo, Vice President International Marketing bij Adobe. "In een tijd waarin merken meer mensen moeten bereiken via verschillende kanalen, is de hoeveelheid noodzakelijke content enorm. Content supply chains zijn de motor van marketingorganisaties geworden en marktleiders investeren terecht in oplossingen om hun aanpak nieuw leven in te blazen."



Klik hier om het Adobe Digital Trends 2023 rapport te downloaden.