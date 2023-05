 Heroverweeg de work-life balance

Niet alleen voor jouw gezondheid maar ook voor de mensen om je heen - Toch nog even de laatste dingen afmaken ’s avonds, of op je vrije dag je mail checken. Klinkt dat bekend? Dan is de kans groot dat jouw work-life balance niet in evenwicht is. Het vinden van een goede balans tussen werk en privéleven is tegenwoordig een uitdaging voor veel mensen, omdat we altijd en overal verbonden zijn met werk. Hierdoor kan het moeilijk zijn om de scheidslijn te trekken tussen werk en vrije tijd.



Het maken van lange uren en voortdurende connectiviteit worden in verband gebracht met een breed scala aan negatieve gevolgen. Dit kan leiden tot een hoger risico op het ontwikkelen van burn-outs, drankproblemen, depressies, echtscheidingen of zelfs suïcide. In Nederland hebben al 1,2 miljoen werknemers last van burn-out klachten, waarbij 34 procent werkdruk en werkstress hiervoor als reden geven.



Hoe verbeter je de work-life balance?

Het stellen van duidelijke grenzen voor een goede work-life balance kan een uitdaging zijn, vooral in een werkcultuur waar voortdurende beschikbaarheid en overwerken vaak worden verwacht. Hier zijn vijf praktische tips die kunnen bijdragen aan het bewaken van je work-life balance, zodat je meer tijd hebt voor de activiteiten die je energie geven en beter in staat bent om stress te beheersen.



1. Definieer je prioriteiten

Bepaal wat voor jou het belangrijkst is in je leven. Maak een lijst van je waarden en doelen, zowel op het werk als in je persoonlijke leven. Dit helpt je om duidelijk te zien waar je tijd en energie aan moet besteden.



2. Maak een planning

Creëer een dagelijkse of wekelijkse planning die rekening houdt met je prioriteiten. Geef prioriteit aan taken die het belangrijkst zijn, en plan tijd in voor jezelf en je persoonlijke leven. Probeer je aan deze planning te houden en zorg voor voldoende ruimte voor onverwachte gebeurtenissen.



3. Communiceer je grenzen

Maak je grenzen duidelijk aan je werkgever, collega's, familie en vrienden. Geef aan wanneer je beschikbaar bent en wanneer niet en wees eerlijk over wat je wel en niet kunt doen. Zorg dat je afspraken nakomt en bewaak je eigen grenzen.



4. Leer ‘nee’ te zeggen

Wees niet bang om nee te zeggen tegen verzoeken die je grenzen overschrijden. Het is belangrijk om jezelf te beschermen tegen overbelasting en stress.



5. Zorg voor voldoende ontspanning

Zorg ervoor dat je genoeg tijd neemt voor ontspanning en zelfzorg. Dit kan variëren van het lezen van een boek, sporten of meditatie tot sociale activiteiten met vrienden en familie. Door regelmatig tijd te nemen voor ontspanning, kun je beter omgaan met stress en heb je meer energie om aan je doelen te werken.



"Een goede work-life balance betekent dat er een evenwicht is tussen werk aan de ene kant en dingen die jouw persoonlijk energie geven aan de andere. Voor iedereen is deze work-life balance anders, er is geen optimale one-size-fits-all balans. Dus probeer vooral uit wat voor jou werkt en schakel zo nodig hulp in van een HR-professional. Het doel is om een balans te vinden die het leven verrijkt, zodat je kunt floreren in zowel je werk als je persoonlijke leven," aldus Carolien Wesseling HR Director Benelux, Germany, Nordics, East & South Europe bij Manutan.