 Het belang van een work-life balance

Inzichten uit het Jaarlijkse Rapport over de trends van de frontline medewerkers - De frontline medewerkers in Nederland zijn vaak nog de onbezongen helden van onze moderne, door tech-gedreven economie. En ondanks dat we in de retail, logistiek en horeca veel op ze leunen, wordt er nog weinig geïnvesteerd in het welzijn van deze groep.



In het jaarlijkse onderzoek van Quinyx, ‘the State of the Frontline Workforce’ wordt ingegaan op welke trends er momenteel spelen bij de frontline medewerkers van Nederland en hoe organisaties hierop in kunnen spelen om, in een tijd van personeelstekorten, deze groep tevreden en betrokken te houden. Het rapport van dit jaar gaat in op onderwerpen zoals de balans tussen werk en privé, ontwikkelingsmogelijkheden bij werkgevers en de rol van technologie bij werknemerstevredenheid en betrokkenheid. In totaal deden 2000 frontline medewerkers in retail, horeca, logistiek en magazijnbeheer mee aan het onderzoek.



Werknemer heeft het voor het kiezen

De grootste trend die vorig jaar naar voren kwam, en dit jaar doorzet, is dat werknemers het voor het kiezen hebben. Dit betekent dat ze meer kunnen eisen van werkgever en dat doen ze ook. Salaris blijft belangrijk, maar is niet meer genoeg om werknemers aan een bedrijf te binden. Het werk en de werkuren moeten passen bij het privéleven van een werknemer, en niet andersom. Het landschap verandert en bedrijven moeten zich daarop aanpassen. Organisaties die flexibiliteit in werkuren geen prioriteit geven, lopen het risico om werknemers te

verliezen aan andere bedrijven, of in vele gevallen aan uitzendbureaus die deze flexibiliteit wél kunnen bieden en waar werknemers als ZZP'ers aan de slag gaan. Van de ondervraagden overweegt 37 procent om ZZP’er te worden, waarvan de helft zeggenschap over werkuren en flexibiliteit als reden opgeeft. Momenteel heeft 35 procent geen zeggenschap over hun eigen werkuren.



Erkenning en waardering

Daarnaast heeft 43 procent behoefte aan meer erkenning en uitgesproken waardering voor prestaties op werk. Een compliment gaat verder dan je denkt. Eén op de drie zoekt verbeterde communicatie en een minder stressvolle werkomgeving. Maar liefst 62 procent van de medewerkers aan de frontlinie ervaart werkgerelateerde stress, waarbij een gebrek aan flexibiliteit de op één na belangrijkste stressfactor is. Angst om de rekeningen niet meer te kunnen betalen, staat op één.

Ook carrièreontwikkeling en opleidingsmogelijkheden staan hoog op de prioriteitenlijst. Maar liefst 77 procent geeft aan dat ze langer in dienst zouden blijven als er opleidingsmogelijkheden en duidelijke afspraken over doorgroeimogelijkheden zouden zijn. Veel bedrijven spelen hier al op in, want 63 procent van de ondervraagden geeft aan dat dit soort kansen en mogelijkheden momenteel worden aangeboden door de werkgever.



Aandacht

Dus hoe behoudt en betrek je werknemers bij je bedrijf? Door aandacht te geven aan de hoofdpunten uit het onderzoek:

Frontline medewerkers hebben behoefte aan een stukje erkenning, verbeterde communicatie en een minder stressvolle werkomgeving. Investeer in een platform of software om communicatie binnen je bedrijf te stimuleren en maak het geven en ontvangen van feedback een structureel onderdeel van de bedrijfscultuur.

Een gebrek aan flexibiliteit in werkroosters is een belangrijke bron van stress voor medewerkers. Geef ze de optie om zichzelf in te roosteren, beschikbaarheid door te geven en van diensten te wisselen, om de werk-privébalans te verbeteren.

77 procent van de respondenten zou langer in dienst blijven als ze meer doorgroeimogelijkheden zouden hebben. Investeer dus in opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor frontline medewerkers. Bedrijven die hierop inspelen, doen hun voordeel met gemotiveerd, opgeleid en ervaren personeel. En de voordelen daarvan zie je terug aan het einde van het jaar, in de cijfers onderaan de streep.



Wie zijn de frontline medewerkers?

De frontline medewerkers zijn de werknemers die in winkels werken, in restaurants je bestelling opvolgen, producten inpakken in magazijnen en in de e-commerce je bestelling bezorgen. Het zijn de werknemers waar je als bedrijf niet zonder kunt, maar waar vaak nog weinig aandacht aan geschonken wordt. Het wordt tijd dat dit verandert en nu er een schreeuwend personeelstekort is in al deze sectoren, kun je daar als werkgever eigenlijk niet meer omheen.