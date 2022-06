Medewerkers die de mogelijkheid krijgen om flexibel te werken, zijn productiever, meer betrokken en voelen zich beter - Of bedrijven het leuk vinden of niet, werknemers houden van hybride werken. En hybride werken werkt. Work Rebalanced, het nieuwste onderzoek van Citrix Systems, Inc. toont aan dat hybride medewerkers - die gedeeltelijk op kantoor en gedeeltelijk op afstand werken - productiever en meer betrokken zijn dan medewerkers die volledig op kantoor of volledig op afstand werken.



Hybride medewerkers zeggen zich ook beter te voelen - zowel fysiek als mentaal - en zijn positiever over hun organisatie.

"Er gelden nu fundamenteel andere regels voor het werken," zegt Traci Palmer, Vice President of People and Organization Capability bij Citrix. "Ons onderzoek laat duidelijk zien dat werknemers nu de voorkeur geven aan hybride werken en dat zij beter presteren als zij de flexibiliteit krijgen om hun locatie te kiezen op basis van wat ze moeten doen en waar ze dat naar hun gevoel het beste kunnen doen."



Wanneer en hoe te implementeren

Voor organisaties wereldwijd is het momenteel prioriteit om te bepalen of en hoe ze flexibel werken gaan implementeren. Om hen in die overweging en acties te ondersteunen, heeft Citrix, in samenwerking met Man Bites Dog en Coleman Parkes Research, Work Rebalanced gelanceerd, een wereldwijd onderzoek onder 900 businessleiders en 1.800 kenniswerkers. In Nederland namen 100 businessleiders en 200 kenniswerkers deel. Van de 200 Nederlandse kenniswerkers die deelnamen aan het onderzoek, zegt 51 procent nu hybride te werken, 28 procent werkt volledig op kantoor, 21 procent volledig op afstand. Uit het onderzoek blijkt dat hybride werken, mits goed geïmplementeerd, kan leiden tot een productiever en gezonder personeelsbestand.

Uit de data blijkt onder meer:

69 procent van de hybride medewerkers wereldwijd zegt zich productief te voelen, tegen 64 procent van medewerkers op afstand en 59 procent van de medewerkers op kantoor;

69 procent van de hybride medewerkers voelt zich betrokken, vergeleken met 56 procent van de werkers op afstand en 51 procent van de medewerkers op kantoor;

73 procent van de hybride medewerkers zijn positief over hun persoonlijke werkprestatie, tegen 69 procent van de afstandwerkers en 65 procent van de kantoorwerkers;

71 procent van de hybride medewerkers zegt dat ze een sterke emotionele verbinding met het team en hun directe collega’s hebben waardoor ze gemotiveerd zijn om harder te werken, tegen 63 procent van de medewerkers op kantoor en 60 procent van de medewerkers op afstand;

70 procent van de hybride medewerkers zegt een sterke emotionele verbinding te hebben met hun organisatie en het leiderschapsteam, tegen 60 procent van de afstandwerkers en 58 procent van de medewerkers op kantoor;

70 procent van de hybride medewerkers laat weten zich goed te voelen, tegen 61 procent van de medewerkers op afstand en 60 procent van de medewerkers op kantoor;

69 procent van de hybride medewerkers zou hun werkgever aanbevelen, vergeleken met 60 procent van de afstandwerkers en 56 procent van de medewerkers op kantoor. Virtual-first ervaring

Het onderzoek laat ook zien dat technologie een van de belangrijkste succesfactoren is bij het ondersteunen van hybride werken en bij het bieden van virtual-first ervaring die nodig is voor een personeelsbestand op verschillende plekken. Werknemers willen over de tools kunnen beschikken om te kunnen werken waar ze willen en hoe ze willen om het meest productief te zijn. Ze verwachten van hun werkgevers dat zij hen dit leveren. Van de Nederlandse hybride medewerkers zegt 86 procent dat ze overal van dezelfde werktechnologie gebruik kunnen maken, thuis, onderweg en op kantoor.

Het is van het grootste belang dat de ruis en de afleiding die door technologie kunnen ontstaan, worden weggenomen. Een voorbeeld hiervan is het aantal applicaties en wachtwoorden die werknemers nodig hebben om hun werk te kunnen doen. De gemiddelde werknemer moet bijvoorbeeld vier of meer applicaties gebruiken om een enkel bedrijfsproces uit te voeren. Om toegang te krijgen tot deze applicaties moet hij of zij verschillende wachtwoorden onthouden en met een groot aantal verschillende interfaces omgaan. Uit Work Rebalanced blijkt dat dit als frustrerend wordt ervaren. Bovendien werkt het vertragend: de gemiddelde medewerker wereldwijd zegt dagelijks ruim 54 minuten kwijt te zijn aan technologische kwesties. In Nederland is dat een fractie minder: iets meer dan 53 minuten

"Om ervoor te zorgen dat werknemers de ruimte hebben om zich echt in het werk te verdiepen en te focussen, moeten business- en IT-leiders de werktechnologie vereenvoudigen en stroomlijnen," zegt Safi Obeidullah, Global Head of Value Advisory bij Citrix.



Medewerkers als uitgangspunt

Veel organisaties zijn hier al mee bezig en maken gebruik van digitale werkplekoplossingen die hen in staat stellen om:

werk samen te brengen - of medewerkers nu thuis, in het vliegtuig of op kantoor zijn, ze hebben altijd op een consistente en betrouwbare manier toegang tot alle middelen die ze nodig hebben om productief te zijn, via elk werkkanaal, apparaat en op elke locatie;

veilig te werken - contextuele toegang en appbeveiliging zorgen ervoor dat applicaties en informatie veilig blijven, ongeacht waar het werk uitgevoerd wordt;

werk te vereenvoudigen - intelligente functionaliteiten zoals machine learning, virtuele assistenten en vereenvoudigde workflows helpen het werk te personaliseren, in goede banen te leiden en te automatiseren, zodat medewerkers zonder ruis kunnen werken en optimaal kunnen presteren. "IT-afdelingen zijn nu, met de werktechnologie die ze bieden, veel meer gericht op het echt begrijpen van medewerkers en op het tegemoetkomen aan hun behoeften. De afdelingen nemen dan ook meer en meer de medewerkers als uitgangspunt en een design thinking-benadering als het gaat om de infrastructuur van de werktechnologie," aldus Obeidullah.

Deze stap werpt zijn vruchten af, vooral voor hybride werknemers. Volgens Work Rebalanced voelen hybride werknemers zich beter ondersteund door hun werktechnologie dan hun collega's die op kantoor of op afstand werken.

68 procent van de hybride medewerkers zegt dat hun werktechnologie hen in staat stelt effectief te werken, op de manier die zij willen, vergeleken met 65 procent van de werkers op afstand en 60 procent van de medewerkers op kantoor. De toekomst van werk

"Hybride werken is de toekomst van werk. Zoals Work Rebalanced laat zien, kan hybride werken, als het goed wordt gedaan, onderscheidende en positieve resultaten opleveren voor zowel medewerkers als werkgevers," aldus Palmer. "Als medewerkers de flexibiliteit, het vertrouwen en de ondersteuning krijgen om zelf te kiezen waar en hoe ze het beste werken, dan zullen ze het goed doen. Bedrijven die flexibele werkoplossingen bieden, kunnen innovatie en groei versnellen."



Download hier het Work Rebalanced-report voor meer informatie over de toekomst van hybride werken en inzichten in het zorgen voor 'werk-vanaf-overal’-ervaringen om medewerkers in staat stellen om succesvol te zijn en het bedrijf te laten bloeien.