Werkgevers negeren behoeften van vrouwen in nieuw arbeidslandschap Flexibiliteit blijft onvervulde belofte - In de huidige transitie naar hybride werkmodellen houden bedrijven onvoldoende rekening met hun werknemers, met name vrouwen. Uit het recente Future of Work-rapport van Accenture blijkt dat slechts één op de drie vrouwen tevreden is met de nieuwe werkstructuren die bedrijven invoeren.



Belangrijkste bevindingen:

• Slechts 35 procent van de vrouwen is tevreden met de aanpak voor flexibel werken van hun organisatie.

• 74 procent van de organisaties belooft flexibiliteit, maar 36 procent van de medewerkers wereldwijd werkt alweer volledig op locatie.

• 21 procent van de vrouwen geeft aan dat hun persoonlijke leven onder hun werk lijdt.



Flexibel werken

"Flexibiliteit moet verder reiken dan alleen woorden en omarmd worden in de vorm van een hybride werkomgeving die voor iedereen werkt," aldus Nicole van Det, Country Managing Director van Accenture Nederland. "Een werkomgeving waarin vrouwen zich gelukkig en productief voelen, leidt niet alleen tot een positieve bedrijfscultuur, maar vertaalt zich ook in betere bedrijfsresultaten. Minder dan twee procent van de vrouwen die in zo'n positieve omgeving werken willen hun huidige organisatie verlaten. Dit maakt een sterke binding van vrouwen aan je organisatie cruciaal, vooral in een krappe arbeidsmarkt."

Verder wordt van 82 procent van de werknemers gevraagd om evenveel naar het werk te reizen als voor de pandemie. Vaak ontbreekt het aan technologie en toestemming om op diverse locaties comfortabel en gezond te kunnen werken. Nicole van Det benadrukt dat bedrijven moeten investeren in een hybride omgeving die voor iedereen, vrouwen én mannen, werkt. Vrouwen worden het zwaarst getroffen door traditionele werkmodellen, met hogere ervaringen van burn-out en microagressies bij vrouwen die volledig op locatie werken. Een positieve werkomgeving vraagt om meer dan de juiste tools; concreet ondersteunend leiderschap is essentieel. Hoewel 75 procent van de vrouwen aangeeft dat het topmanagement een goed voorbeeld is en inspireert, voelen vrouwen zich wereldwijd significant minder gesteund door hun leidinggevende en ervaren zij minder autonomie op het werk.



Oprechte aandacht

Het Future of Work-rapport toont aan dat er nog veel werk aan de winkel is. Echter, met oprechte aandacht voor digitale vaardigheden, werk-privé verbetering, ondersteunend leiderschap en autonomie op het werk kunnen bedrijven het talent en de kracht van vrouwen optimaal laten bloeien, wat iedereen ten goede komt.



Aanbevelingen voor bedrijven :

• Investeer in de juiste technologieën en hulpmiddelen om effectief hybride werken te ondersteunen.

• Creëer een cultuur waarin zowel mannen als vrouwen worden aangemoedigd om gebruik te maken van flexibele werkmogelijkheden.

• Bied ondersteuning en training aan leidinggevenden om empathisch en responsief leiderschap te bevorderen.

• Stimuleer open communicatie en dialoog over de uitdagingen waarmee werknemers, met name vrouwen, te maken hebben in het hybride werklandschap.

