 Ondanks salariskloof krijgen mannen en vrouwen even vaak promotie

Promotie is goed voor mentale gezondheid - Ondanks het feit dat mannen over het algemeen nog steeds meer verdienen dan hun vrouwelijke collega’s, zijn er geen significante verschillen op het vlak van promoveren en gender. Vrouwen krijgen net zo vaak promotie als mannen. Dit blijkt uit onderzoek van House of HR* onder ruim 1600 respondenten uit Nederland en België. Ook onderzocht de HR-specialist de relatie tussen promoveren en werkgeluk.



De cijfers laten zien dat werknemers die meer dan drie interne promoties krijgen bij dezelfde werkgever, beduidend hoger scoren op het gebied van mentale gezondheid dan bij wie nooit of maar één keer promoveerde.



Salaris, opleiding en promoveren

Daarnaast laat het onderzoek zien dat medewerkers die een hogere opleiding hebben afgerond, vaker promotie krijgen. Respondenten met een bachelor, master of PhD krijgen minstens één keer promotie - veelal bij de eigen werkgever. Niet verrassend is dan ook dat er een aantoonbaar verband is tussen de hoogte van het salaris en het aantal promoties dat een medewerker maakt. Van degene die maandelijks meer dan 5.000 euro bruto verdient, maakt 75 procent promotie bij hetzelfde bedrijf. 25 procent promoveert zelfs meer dan drie keer. Ook wat betreft externe promoties zit het in die salarisschaal snor: bijna de helft van de werknemers promoveerde één keer, een kwart minstens twee keer.



Promoveren is voor de ‘happy few’

Ook blijkt uit het onderzoek van House of HR dat mensen liever beter worden in hun vak dan dat ze promoveren. Ruim 40 procent van de werknemers in België̈ en Nederland wil veel of heel veel inzetten op groei in expertise en slechts 22 procent focust zich op het krijgen van meer verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd lijkt promoveren iets te zijn voor de happy few. De helft van de respondenten (51 procent) promoveerde tijdens hun loopbaan niet één keer bij de huidige werkgever, en maar liefst 78 procent kreeg ook bij de overstap van de ene naar de andere organisatie geen promotie.



Spijt van carrière

Een op de drie (34 procent) werknemers kijkt met spijtgevoelens naar zijn of haar carrière. Zij ervaren loopbaanspijt door bijvoorbeeld een verkeerd uitgepakte promotie, of een nieuwe werkgever die toch tegenvalt. Het blijkt dat de impact op loopbaanspijt het grootst is bij werknemers die een negatieve ontwikkeling in hun organisatie doormaken. Over het algemeen geldt hoe groter de impact is van een gebeurtenis, hoe meer spijt werknemers hebben over de loopbaan.

Rika Coppens, CEO van House of HR: "In tijden van enorme personeelskrapte is het enorm belangrijk om als werkgever volle focus te hebben op het werkgeluk van medewerkers. Dat inzetten op interne mobiliteit loont, blijkt uit de significante relatie tussen het aantal promoties en de mentale gezondheid van medewerkers. Het geeft mensen het gevoel dat hun inzet voor de organisaties gezien en gewaardeerd wordt door de werkgever. Niet alleen het vergroten van het werkgeluk zou een speerpunt moeten zijn van iedere werkgever, ook het voorkomen van werkspijt. Immers, zelfs bij de beste en leukste werkgevers gaan carrières niet altijd over rozen. Spijtgevoelens zorgen dat de inzet op het werk afremt en heeft ook directe gevolgen voor de werkprestaties en het mentale welzijn."