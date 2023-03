 Merendeel niet tevreden over salaris

Stakingen als gevolg van onvrede over salaris - Meer dan de helft van de Nederlandse werkenden tussen de 25 en 50 jaar, is niet tevreden met zijn of haar salaris. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Werktijden.nl. Uit dit onderzoek is ook gebleken dat één op de drie werkenden last heeft van een te hoge werkdruk.



Voor het onderzoek heeft Werktijden.nl 500 respondenten gevraagd naar hun huidige werksituatie. De onvrede over het salaris is een veelgehoorde klacht. Een voorbeeld van hoe dit zich uit, zijn de vele stakingen die momenteel gaande zijn in verschillende sectoren. Denk aan de stakingen onder OV- en zorgpersoneel.



Meer vakantiedagen door hoge werkdruk

Maar er zijn meer zorgen onder werkend Nederland. "Naast de wens voor een hoger salaris, zien we dat werknemers ook last hebben van een te hoge werkdruk. En dat zorgt weer voor een stijgend ziekteverzuim.", aldus David Withuis van Werktijden.nl. De hoge werkdruk maakt dat werknemers zich niet in de gelegenheid voelen om vrij te nemen. Dat terwijl vrijheid juíst zo’n belangrijke rol is gaan spelen in het ervaren van werkgeluk. "Dat vakantiedagen steeds meer als onderhandelingsmateriaal gebruikt worden, is een vaststaand feit. Vooral de jongere generatie hecht hier meer waarde aan." Des te opvallender is het dat er toch veel werknemers zijn die een te hoge werkdruk ervaren, maar tegelijkertijd wel tevreden zijn over het aantal vakantiedagen. ‘’Met dit gegeven wordt het feit dat men geen vakantiedagen durft op te nemen omdat de werkdruk te hoog ligt, alleen maar bevestigd.’’



Bedrijven nog weinig zicht op thuiswerkers

Een andere vorm van vrijheid op de werkvloer, is thuiswerken. In de sectoren die zich hiervoor lenen, is er veelal voor gekozen om dit ook na de Corona-crisis volledig of deels voort te zetten. ‘’De mogelijkheid om thuis te werken wordt door veel mensen als prettig ervaren. We zien hier echter nog wel verbeteringskansen liggen voor bedrijven, zoals het beter zicht hebben op wie wanneer en waar werkt.’’ Withuis is ervan overtuigd dat het gebruik van een goede roostertool indirect bijdraagt aan het verminderen van stress. ‘’Hoe meer duidelijkheid, hoe beter.’’