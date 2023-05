 Top drie uitdagingen voor finance professionals

67 procent van de managers vindt dat finance professionals te veel tijd besteden aan najagen van bonnetjes - Na een jaar aanwezigheid op de Nederlandse markt signaleert Payhawk dat finance teams nog veel efficiencywinst kunnen boeken. Chris van Dongen, Commercial Director Payhawk: "In een ideale wereld kan de gegevensstroom rond uitgaven van medewerkers real-time worden beheerd en is er een directe koppeling met banken en ERP- en boekhoudsystemen.



Maar we zien dat finance teams hun tijd vaak besteden aan het najagen van bonnetjes en andere tijdrovende administratieve zaken. Bij Payhawk hebben we de belangrijkste uitdagingen voor finance teams van het afgelopen jaar op een rij gezet.



1. Gebrek aan begrip voor technologie bij topmanagement

Onbegrip of zelfs angst voor nieuwe technologie is begrijpelijk. Het is echter de vraag of het topmanagement zich hierdoor moet laten leiden. De inzet van technologie leidt tot innovatie, kostenbesparingen en meer efficiëntie. Zo blijkt uit het onderzoek dat Payhawk uitvoerde samen met Harvard Business Review Analytic Services. Doordat automatisering veel handmatig werk bespaart en bijvoorbeeld real-time inzicht in bedrijfsuitgaven biedt, voegen finance teams automatisch ook meer waarde toe aan de strategie van het bedrijf.



2. Meer flexibiliteit vereist bij onboarding / offboarding medewerkers

Het snel en veilig onboarden en offboarden van medewerkers is in de praktijk een uitdaging, vooral als de medewerkers verspreid zijn over entiteiten, locaties of landen. Terwijl de organisatie erbij gebaat is dat dit proces vlot en secuur verloopt. Zodat de productiviteit van medewerkers niet wordt belemmerd en er geen kostbare tijd verloren gaat.



3. Focus op korte termijn kosten versus lange termijn waardecreatie

Finance-afdelingen zijn vaak druk bezig met de maandafsluiting, het kloppend maken van de boekhouding voor de btw-aangifte en de jacht op bonnetjes en andere ontbrekende documenten. Dat is begrijpelijk, maar dit gaat ten koste van het analyseren van financiële data en het bieden van ondersteuning aan andere afdelingen bij het behalen van strategische doelen.

Het rapport dat Payhawk opstelde in samenwerking met Harvard Business Review Analytic Services concludeert dat 89 procent van de ondervraagde leidinggevenden heeft aangegeven dat financiële teams een uniek en waardevol perspectief kunnen bieden op de zakelijke uitdagingen van hun organisatie. 67 procent van diezelfde managers vond echter dat finance professionals de meeste tijd besteedden aan het najagen van bonnetjes en uitgaven.