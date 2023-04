 Finance professional krijgt buikpijn van het feit dat steeds meer klanten rekeningen niet kunnen betalen

Drie op de vijf vrezen negatief effect van openstaande facturen op financiële situatie eigen organisatie - Maar liefst 81 procent van de finance professionals vindt het vervelend om te zien dat steeds meer van hun klanten de rekeningen niet kunnen betalen. Dit blijkt uit onderzoek va Flanderijn onder ruim 500 finance professionals die zich bezighouden met debiteurenbeheer. Hiervan zien 217 professionals ook daadwerkelijk een groei in het aantal klanten met betalingsachterstanden.



De groei van klanten met schulden heeft ook directe invloed op het werkplezier van de finance professional. Zo zegt maar liefst 46 procent zijn werk minder leuk te vinden nu steeds meer klanten moeite hebben met het betalen van rekeningen.



Openstaande facturen negatief effect op financiële situatie

Finance professionals die zien dat steeds meer klanten moeite hebben met het betalen van de rekeningen, maken zich ook zorgen over het effect hiervan op de eigen organisatie. Zo denkt 62 procent van hen dat het aantal openstaande facturen een negatief effect zal hebben op de financiële situatie van de organisatie.



Begrip voor manier waarop vorderingen geïncasseerd worden

Het vervelende gevoel dat finance professionals krijgen bij het groeiend aantal klanten met betalingsachterstanden, komt gelukkig niet voort uit hoe hun organisatie omgaat met schulden. 77 procent zegt namelijk achter de manier waarop hun organisatie vorderingen incasseert te staan. Onderdeel van het debiteurenbeheer is ook dat lang openstaande rekeningen op den duur worden overgedragen aan een incassobureau of deurwaarder. Ook daarvoor hebben ruim twee op de drie (69 procent) finance professionals begrip.

Michel van Leeuwen, directeur en gerechtsdeurwaarder bij Flanderijn: "Een toename in klanten met betalingsachterstanden is natuurlijk vervelend. Finance professionals zien uiteraard de impact daarvan op de financiële gezondheid van de organisatie, maar beseffen ook hoe groot de impact is op de mens achter de schulden. Het is niet vreemd dat dit soms tot buikpijn leidt. Het is goed om je als finance professional op die momenten te omringen met experts op het gebied van debiteurenbeheer. Zij weten goed hoe je zo verantwoord mogelijk betalingsachterstanden kunt incasseren, waardoor voorkomen wordt dat de ene schuld weer overgaat in de andere schuld. Zo kun je je klant uiteindelijk ook echt verder helpen en dat draagt hopelijk weer bij aan het werkplezier van de finance professionals."