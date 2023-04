 Slechts 22 procent van de finance professionals omschrijft zijn organisatie als datagedreven

Tegelijkertijd geeft 24 procent aan dat datagedrevenheid kan helpen bij efficiŽntie - Slechts 22 procent van de finance professionals omschrijft hun organisatie als datagedreven. Dit blijkt uit de FinTech Barometer, het onderzoek van Onguard naar de financiële status bij Nederlandse bedrijven dat dit jaar voor de zesde keer is uitgevoerd. Hierin zijn 311 CFO’s, financieel managers en financieel medewerkers ondervraagd. Wel geeft 45 procent aan dat data de processen in hun organisatie momenteel ondersteunt.



Dat maar zo weinig bedrijven datagedreven werken is een gemiste kans, want volgens de finance professionals kan dit hun organisatie verder helpen. Zo gelooft een kwart (24 procent) dat het de efficiëntie van bedrijfsprocessen kan verhogen. Zestien procent ziet dat het leidt tot kostenbesparing en veertien procent geeft aan dat de organisatie hiermee beter kan reageren op marktontwikkelingen.



Credit management verbeteren

Het niet altijd datagedreven kunnen werken is een van de zaken waar finance professionals in hun dagelijkse werkzaamheden tegenaan lopen. Ook zijn er andere struikelblokken die het lastig maken om credit managementprocessen te verbeteren. Voor achttien procent is het personaliseren van de communicatie met klanten de grootste uitdaging. Eenzelfde percentage heeft het meeste last van de onzekere economische omstandigheden. Tot slot geeft zeventien procent van de finance professionals aan dat het gebrek aan technologie en automatisering een grote uitdaging is bij het verbeteren van hun credit managementprocessen.

Adriaan Kom, Managing Director bij Onguard: "Uit de FinTech Barometer blijkt dat slechts een klein deel van de organisaties zichzelf als datagedreven beschouwt. Terwijl dat ontzettend belangrijk is voor het werk van de finance professional. Datagedreven werken levert namelijk veel voordelen op, doordat processen daarmee zo efficiënt mogelijk worden ingericht. Dit leidt ertoe dat beslissingen sneller, beter en accurater genomen worden. Ook houden medewerkers meer tijd over voor taken die niet door de technologie overgenomen kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld een juiste aanpak bepalen voor debiteurenbeheer. Genoeg reden dus voor organisaties om nu eindelijk eens datagedreven werken te omarmen."