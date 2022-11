 Europese finance- en IT-leiders onthullen pad naar digitale financiële transformatie

Hoe staat afstemming tussen de CFO en CIO centraal bij transformatiesucces? - Workday publiceert de resultaten van zijn nieuwste onderzoek onder senior finance en IT-leiders. Het onderzoek gaat in op de stand van zaken van digitale financiële transformatie in de EMEA-regio, hoe deze inspanningen worden beïnvloed door finance en IT, en hoe afstemming tussen de CFO en CIO centraal staat bij transformatiesucces.



Het wereldwijde onderzoek omvatte 480 respondenten uit de EMEA-regio en leverde de volgende bevindingen op:

Digitale financiën zijn bedrijfskritisch. Slechts vier procent van organisaties in EMEA heeft een robuuste digitale financiële transformatiestrategie of voerde de afgelopen twee jaar veel digitale transformatie-initiatieven uit. Zestien procent van de organisaties in de EMEA-regio ontwikkelde helemaal geen financiële transformatiestrategie. Daarmee ligt de regio achter op Noord-Amerika, waar slechts tien procent geen strategie heeft ontwikkeld. In de Benelux doen organisaties het iets beter: hier heeft slechts zeven procent van de ondervraagde organisaties geen strategie voor financiële transformatie ontwikkeld.

Afstemming tussen CFO en CIO moet een topprioriteit zijn. Volgens het onderzoek is er een positief verband tussen de mate van afstemming tussen finance en IT en de volwassenheid van de financiële transformatie van een organisatie. Maar EMEA-organisaties benutten deze kans niet optimaal: in 89 procent van de bedrijven zijn finance en IT niet altijd op elkaar afgestemd of werken ze niet regelmatig samen, vergeleken met 87 procent van de bedrijven in Noord-Amerika en 85 procent van de bedrijven in Azië-Pacific en Japan (APJ). In de Benelux geldt dit zelfs voor 93 procent van organisaties. 42 procent van de respondenten uit de Benelux geeft dan ook aan dat de CIO meestal niet aan tafel zit tijdens kritieke finance meetings, zelfs wanneer technologie essentieel is voor het oplossen van bestaande uitdagingen.

Doelstellingen van digitale transformatie. Om de digitale mogelijkheden voor finance te benutten, moeten finance- en IT-leiders in EMEA samenwerken op drie kerngebieden van transformatie: Inzichten: Financiële en niet-financiële gegevens benutten om betere financiële beslissingen te kunnen nemen. 55 procent van de finance-leiders in EMEA zegt dat beperkte en/of verouderde informatie het vermogen van hun teams belemmert om accurate prognoses te maken. Wendbaarheid en snelheid: Financiële technologie inzetten voor betere organisatorische afstemming en resultaten. 52 procent van de finance-leiders in de EMEA-regio zegt dat ze op financieel gebied nog steeds beslissingen nemen op onderbuikgevoel, omdat de gegevens die ze nodig hebben in silo's zitten, het verkeerde format hebben of niet tijdig beschikbaar zijn. In de Benelux geldt dit voor 44 procent van de finance-leiders. Talent: Medewerkers en teams uitrusten met tools en vaardigheden om samen te werken en te innoveren. Momenteel is minder dan 50 procent van de finance- en IT-leiders in EMEA, en zelfs maar 33 procent in de Benelux, ervan overtuigd dat ze over de vaardigheden beschikken die ze nodig hebben om gelijke tred te houden met nieuwe en opkomende financiële technologieën.

Om de digitale mogelijkheden voor finance te benutten, moeten finance- en IT-leiders in EMEA samenwerken op drie kerngebieden van transformatie:

"In een wereld van constante verandering is het crucialer dan ooit dat CFO's en CIO's op één lijn staan om digitale transformatie te stimuleren," zegt Hette Mollema, vice president Benelux bij Workday. "Het opbouwen van een digitale financiële functie die de besluitvorming voor planning en rapportage verbetert, inclusief verdergaande ESG-eisen, zal de gegevens en inzichten opleveren die organisaties nodig hebben om gelijke tred te houden in de huidige markt."