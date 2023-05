 Overleven of groeien? Wat staat er op de bedrijfsagenda in 2023?

Hoe kijken Nederlandse bedrijven naar 2023? - De kranten worden overwegend gedomineerd door sombere vooruitzichten, voorspellingen dat bedrijven ten onder gaan en schokkende cijfers over inflatie en de energiecrisis. Ondanks dat de Nederlandse economie niet officieel in een recessie zit en de economie zelfs nog groeit, zou het volgens Eilika Regenbrecht, country lead Nederland bij Pleo, niet gek zijn als bedrijfsleiders niet goed weten wat ze nu van 2023 moeten denken.



In een recent onderzoek van Pleo onder senior beslissers bij Nederlandse mkb-bedrijven, gaf 35,2 procent van hen aan klaar te zijn voor een recessie. Meer dan een derde (37,6 procent) zei meer grip te willen krijgen op de bedrijfsuitgaven.

"Bij onvoldoende zicht op de bedrijfsuitgaven, wordt er een schat aan data en inzichten niet gebruikt," legt Regenbrecht uit. "Als bedrijven er alleen al toegang toe krijgen, kunnen ze veel inzichten krijgen om hun uitgaven te beheersen en dit jaar mogelijkheden voor flexibiliteit, productiviteit en groei te creëren."



De eerste stap: nadenken over kansen

"Nadenken over welke kansen dit jaar kan bieden, is een goede eerste stap die bedrijven kunnen zetten," aldus Regenbrecht. "Dit is misschien makkelijk gezegd, maar ik begrijp wat bedrijven dit jaar te wachten staat en geloof dat ze ondanks de onzekerheid sterker het jaar kunnen afronden. Het gaat hier om veerkrachtige Nederlandse bedrijven die de tijd nemen om hun opzet te evalueren en door onvoorziene omstandigheden manieren zien om hun bedrijfsmodel voor de lange termijn te verbeteren."



De juiste groei

Volgens Regenbrecht is groei in 2023 niet dezelfde als de groei waar men het in 2019 over had. "De grootste verandering die ik zie gebeuren, is dat bedrijven zich gaan richten op efficiënte groei. Dat wil zeggen dat bedrijven zich moeten richten op hun core business en ervoor moeten zorgen dat ze klanten behouden en dat hun werknemers daar de middelen voor krijgen."

Regenbrecht legt uit dat hier een strategie voor nodig is, die mede is ontwikkeld door de CFO en financiële leiders. Uit het onderzoek van Pleo blijkt dat maar liefst 99 procent van de Nederlandse bedrijven zegt dat de rol van hun CFO is veranderd en dat deze in verschillende afdelingen van het bedrijf werkt, maar slechts 23 procent zegt dat deze daarbij meer een strategische partner van het bedrijf is geworden. Regenbrecht licht toe dat als dit niet verandert, alle groeiende bedrijven het risico lopen op het missen van de strategie en planning op de lange termijn.



Blauwdruk voor de toekomst

Wordt 2023 het jaar van overleven of groeien? Volgens Regenbrecht is het te vroeg om deze vraag met zekerheid te beantwoorden. Maar wat het volgens haar wel kán worden, is een jaar van kansen: "Nederlandse bedrijven kunnen de onzekere marktomstandigheden in hun voordeel gebruiken. Het ontwikkelen van processen voor betere besluitvorming, het versterken van zakelijke fundamenten en het leggen van de basis voor duurzame groei is niet alleen een blauwdruk voor het kalenderjaar, maar vooral voor de toekomst van het bedrijfsleven in het algemeen."