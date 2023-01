Van automatisering tot duurzaamheid: vier trading trends voor 2023 De wereld van beleggen is volop in ontwikkeling - De betalingswereld zit constant in de lift, ontwikkelingen schieten als paddenstoelen uit de grond. Hier komt ook bij kijken dat consumenten nieuwe manieren zien van geld verdienen, zoals beleggen. Het traden van onder andere aandelen en cryptocurrencies blijft groeien in populariteit. Hoe gaat zich dat verder ontwikkelen in 2023?



Salim Sebbata, CEO van Stryk by BUX zet vier trading trends voor het komende jaar op rij.

Automatisering en AI nemen over

Het gebruik van automatisering en kunstmatige intelligentie (AI) in trading is de afgelopen jaren flink toegenomen. Hiermee wordt de efficiëntie en nauwkeurigheid van beslissingen verbeterd. Een belangrijk voordeel van het gebruik van automatisering en AI in trading is dat het menselijke fouten en emotionele vooroordelen, die kunnen leiden tot minder gunstige trading beslissingen, kan helpen verminderen. Geautomatiseerde systemen kunnen grote hoeveelheden data snel en nauwkeurig verwerken, waardoor traders beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen op basis van actuele marktinformatie.

Het gebruik van automatisering en AI kan daarnaast helpen om de transactiekosten te verlagen en de snelheid van de uitvoering te verbeteren. Dit kan vooral nuttig zijn bij high-frequency trading, waar milliseconden een groot verschil kunnen maken in de winstgevendheid van een transactie. Het gebruik van automatisering en AI in trading geeft echter ook aanleiding tot bezorgdheid. Denk hierbij aan de mogelijkheid dat technologie niet functioneert naar behoren of het gevaar van een hack en de ethische implicaties van het gebruik van AI om beslissingen te nemen die de financiële markt beïnvloeden. Deze kwesties zullen waarschijnlijk blijven bestaan naarmate het gebruik van automatisering en AI in de handel blijft toenemen. De opkomst van cryptocurrency

De handel in cryptocurrency is de afgelopen jaren in populariteit toegenomen door de opkomst van deze digitale valuta en hun potentieel als investeringsmogelijkheid. De handel in crypto is voor veel mensen aantrekkelijk omdat het potentieel biedt voor hoge rendementen en niet onderhevig is aan dezelfde regelgeving als traditionele financiële markten. Bovendien voegt het gebruik van blockchaintechnologie, die aan de basis ligt van veel cryptocurrencies, een niveau van veiligheid en transparantie toe aan transacties.

De handel in cryptocurrencies kan ook aanzienlijke risico's met zich meebrengen, zoals volatiliteit en de mogelijkheid van fraude of hacks. Cryptocurrencies worden niet ondersteund door een overheid of centrale bank en hun waarde kan in korte tijd sterk fluctueren. Dit maakt ze tot een zeer speculatieve investering, die met voorzichtigheid moet worden benaderd Sociale platforms winnen terrein

Sociale handelsplatforms zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden als een manier voor traders om van elkaar te leren en toegang te krijgen tot een breder scala aan ideeën en strategieën. Het stelt gebruikers in staat om met elkaar in contact te komen, informatie te delen en elkaars trades te kopiëren. Eén van de belangrijkste voordelen van sociale handelsplatforms is dat zij nieuwe en onervaren handelaren toegang kunnen bieden tot informatie en inzichten van meer ervaren handelaren. Dit kan hen helpen hun handelsvaardigheden te verbeteren en beter geïnformeerde beslissingen over hun transacties te nemen.

Onderdeel van de sociale platformtrend is het opkomende gebruik van mobiele apparaten voor beleggen. Mobiele apparaten bieden handelaren zowel gemak als flexibiliteit. Een belangrijk voordeel van het gebruik van mobiele apparaten voor beleggen is dat zij handelaren in staat stellen om overal en altijd toegang te krijgen tot hun rekeningen en de mogelijkheid om transacties te plaatsen. Dit kan vooral nuttig zijn voor handelaren die snel moeten reageren op marktontwikkelingen of die hun transacties onderweg willen volgen. Bovendien bieden veel mobiele handelsplatforms functies zoals real-time marktgegevens, nieuws feeds en analysetools, die handelaren kunnen helpen op de hoogte te blijven van marktontwikkelingen en beter geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen. Duurzaamheid en ESG in trading

Er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid en milieu-, maatschappij en governancefactoren (ESG) bij beleggingen naarmate mensen zich meer bewust worden dat hun beleggingen effect hebben op het milieu en de samenleving. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om de CO2-uitstoot van een bedrijf, hoe zij hun werknemers behandelen en de betrokkenheid bij activiteiten die negatieve gevolgen hebben voor het milieu.

Veel beleggers en financiële analisten geloven dat bedrijven die prioriteit geven aan duurzaamheid en sterke ESG-praktijken hebben, meer kans hebben om op de lange termijn succesvol te zijn, omdat ze beter in staat zijn risico's te beheren en zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden. Er zijn verschillende manieren waarop beleggers ESG-factoren in hun beleggingsbeslissingen kunnen opnemen. Sommige beleggers kunnen ervoor kiezen te beleggen in bedrijven of fondsen die zich specifiek richten op duurzaamheid of die een sterke staat van dienst hebben op het gebied van ESG-prestaties. Anderen gebruiken instrumenten zoals ESG-ratings of -schermen om bedrijven te identificeren die aan bepaalde criteria voldoen. Sommige beleggers kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met ondernemingen om hen aan te moedigen hun ESG-praktijken te verbeteren of kunnen hun stemrecht als aandeelhouder gebruiken om resoluties over ESG-kwesties te steunen of te verwerpen. Deze ontwikkelingen laten zien dat de wereld van beleggen volop in ontwikkeling is. Hoewel menig consument zich al waagt aan het traden van aandelen en cryptocurrencies laten bovenstaande trends ook zien dat er nog kan worden ingespeeld op nieuwe innovaties zoals technologie, maar ook behoeften van de gebruiker. Er is nog veel ruimte voor verdere ontwikkeling in 2023.

Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Nederlandse bedrijven wereldwijd koploper in internationaal werven van tech-personeel Van automatisering tot duurzaamheid: vier trading trends voor 2023 Werknemer als centraal element in de bedrijfsstrategie Gerelateerde nieuwsitems Bedrijven blijven geloven in Midden- en Oost Europa Pensioenbeleggen - wat kun je doen tegen het inflatierisico? 37 procent van de Nederlandse beleggers belegt ook in digitale valuta Cryptocurrency blijkt veiliger via mobiele data dan WiFi thuis