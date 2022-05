 Managers kunnen eenvoudig het zakelijke netwerk uitbreiden

Fysiek netwerken is belangrijk, maar ook online is veel mogelijk - Om een bedrijf te laten groeien, is netwerken enorm belangrijk. Daarnaast helpt netwerken een manager om meer te halen uit zijn of haar persoonlijke carrière. Het is net omdat netwerken zo belangrijk is, dat Ferry Lammerts managers hieromtrent adviseert. Lammerts is een geboren netwerker en is de oprichter van peterprint.nl.



"Of het nu gaat om het binnenhalen van nieuwe klanten of om het vinden van een betrouwbare partner, netwerken kan nooit kwaad. Het opbouwen van een goed netwerk vergt tijd en kan af en toe lastig zijn. Toch is het zeker niet onmogelijk. Een actieve houding aannemen, doorzetten en een netwerk onderhouden, is enorm belangrijk," start Lammerts het gesprek.



Een actieve houding aannemen

"Voor beginnende managers en ondernemers kan het lastig zijn om nieuwe contacten te leggen. Gelukkig zijn er tegenwoordig weer veel netwerkbijeenkomsten. Dit zijn events die georganiseerd worden met als doel netwerken te stimuleren. Daarnaast is ook het aanmelden voor een businessclub aan te raden, zeker omdat het er mogelijk is om nieuwe mensen persoonlijk te leren kennen. Dit kan een goede zet zijn voor een beginnend bedrijf," legt Lammerts uit.

Hij benadrukt ook het belang van een actieve deelname aan congressen en events: "Een andere optie is om deel te nemen aan congressen, beurzen en events die georganiseerd worden in het vakgebied. Ze zijn vaak heel leerrijk en het is een ideaal moment om het speelveld te verkennen. Daarnaast is het ook geschikt om potentiële klanten of partners te ontmoeten. Een goede voorbereiding is natuurlijk wel belangrijk. Zorg bijvoorbeeld voor folders en visitekaartjes."



Een LinkedIn-profiel aanmaken

Fysiek netwerken is volgens Lammerts heel belangrijk, maar ook online is er volgens hem veel mogelijk: "LinkedIn is een goede plek om gericht mensen te vinden die werken binnen dezelfde sector. Managers kunnen zich voorstellen aan anderen met een interessant profiel. Ze kunnen er vertellen wat ze doen. Het doel is hier niet om hele gesprekken te hebben. Het is geen chatplatform. Het doel is eerder om het ijs te breken, zodat het voor anderen eenvoudiger wordt om opnieuw contact op te nemen. Daarnaast vergroot de aanwezigheid op LinkedIn de bekendheid rondom de manager zelf, wat positief is voor de eigen carrière. Het is goed mogelijk dat een manager na enige tijd ook zelf benaderd wordt. Het investeren in het opbouwen van een netwerk op LinkedIn is een heel effectieve strategie. Natuurlijk vergt het wel wat tijd en doorzettingsvermogen, maar zo gaat dat wel vaker."



Het netwerk onderhouden

"Naast het opbouwen van een netwerk is het onderhouden ervan ook van groot belang," gaat Lammerts Verder. "Neem daarom regelmatig contact op met mensen die zakelijk interessant zijn. En plaats af en toe een berichtje op LinkedIn of stuur eens een kaartje of een mailtje. Gewoon af en toe eens even in anderen hun gedachten zijn, volstaat al. Op deze manier ontstaan vaak boeiende banden, ongeacht of dat nu vriendschapsbanden of samenwerkingsverbanden zijn," geeft Lammerts ten slotte aan.