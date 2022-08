 Toptalent aantrekken en behouden met een ‘employee first’ bedrijfscultuur

Gezondheid bepalend bij keus voor nieuwe werkgever - Er is binnen veel organisaties sprake van groeiende problemen rond de fysieke en mentale gezondheid van personeel. Het welzijn van personeel is uitgegroeid tot een drijvende kracht achter de werving en het behoud van talent. Volgens onderzoek is voor 59 procent van alle Nederlandse werknemers de beschikbaarheid van ergonomische apparatuur en een gezonde werkomgeving een doorslaggevende factor in het kiezen voor een nieuwe werkgever.



Daarnaast is er sprake van een groot tekort aan technische-vaardigheden. Managers en HR-teams zijn daarom hard op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de betrokkenheid en het welzijn van werknemers te bevorderen en werknemers langer te behouden. Een flexibele werkomgeving waarin de gezondheid van het personeel voorop staat is de sleutel tot succes. Maar het is een stuk moeilijker om voor een bruisende bedrijfscultuur te zorgen als veel werknemers thuiswerken. Dit stelt Wilfred Noordam, country sales manager Benelux bij Ergotron, die dit artikel schreef.



De rol van ergonomie

Voorheen was comfortabel thuiswerken hoofdzakelijk een aandachtspunt voor freelancers, maar de coronacrisis heeft hier verandering in gebracht. Bedrijven die zich proactief inzetten voor de gezondheid en het welzijn van hun personeel zullen zich van de concurrentie kunnen onderscheiden. Daarom is het belangrijk dat HR-managers regels hanteren die ervoor zorgen dat werknemers een ergonomische werkplek hebben. Het aanbieden van ergonomisch verantwoorde werkomgevingen zal de productiviteit een boost geven en helpen met het aantrekken van toptalent. Vasthouden aan traditionele werkpatronen kan al snel resulteren in letsel of chronische gezondheidsproblemen.

Een voorbeeld van een ergonomische basismaatregel is waarborgen dat werknemers een neutrale lichaamshouding aannemen die natuurlijk en comfortabel aanvoelt. Op die manier verbruiken ze minder energie en wordt hun lichaam minimaal belast. Door staand te werken achter een zit-stabureau en op te staan en rond te lopen tijdens het telefoneren zullen werknemers minder snel vermoeid raken dan wanneer zij constant op één plek zitten. Rustperiodes zijn eveneens cruciaal voor de werknemersprestaties. Korte pauzes inlassen, lichte fysieke oefeningen doen en stretchen houden mensen in beweging en geven hun ogen, polsen en handen de kans om te ontspannen.



Een flexibele werkplek die gezondheid en welzijn bevordert

Managers doen er goed aan diverse praktische oplossingen toe te passen om gezonde en flexibele werkomgevingen in het leven te roepen.



· Empathie vormt de sleutel tot succes

Empathie doet wonderen voor de creativiteit, de innovatie en het succes van teams. De behoeften, zorgen en voorkeuren van het personeel moeten bepalend zijn voor de look & feel van de werkomgevingen binnen een organisatie. Werkelijke empathie kan zelfs betekenen dat je je businessmodel aanpast aan de veranderende levensstijl en beperkingen van je mensen.



· Breng de behoeften en werkvoorzieningen van het personeel in kaart

Om werkelijk te voorzien in de behoeften van het personeel is het nodig om een officiële evaluatie uit te voeren van hun huidige werkvoorzieningen en die af te zetten tegen wat zij nodig hebben.



· Investeer in het onboardingproces

Effectief people management begint met forse investeringen in het inwerkproces. Het is belangrijk om alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat nieuwe medewerkers zich gehoord en gewaardeerd voelen. Vooruitziende bedrijven werken zelfs met affiniteitsgroepen (employee resource groups). Dit zijn groepen werknemers met vergelijkbare achtergronden en interesses. Deze dragen bij aan betekenisvolle relaties en een goede mentale gezondheid.



· Focus op persoonlijk contact

Het is belangrijk om te zorgen voor regelmatige individuele gesprekken. Volgens onderzoek heeft slechts 34 procent van alle werknemers een manager die hen regelmatig polst over hun gezondheid. Een gezonde bedrijfscultuur is er een waarin mensen worden aangemoedigd om hulp te vragen waar ze die maar nodig hebben.



· Flexibel werken vraagt om beleidsregels en best practices

Flexibiliteit is de sleutel tot het zijn van een aantrekkelijke werkgever. Organisaties kunnen hun pool van talent uitbreiden door specifieke groepen in de samenleving te omarmen die in het verleden geen toegang tot de arbeidsmarkt hadden. Dit maakt het mogelijk om teams met een meer divers karakter samen te stellen en te zorgen voor een gezonde balans tussen werk en privé. Door de mogelijkheid tot thuiswerken kunnen bijvoorbeeld potentiële kandidaten uit andere regio’s dan waar het bedrijf gevestigd is voor functies solliciteren, wat de diversiteit bevordert. Een ‘work from anywhere’-beleid moet echter verder gaan dan simpelweg werknemers toestemming geven om vanuit huis te werken. Er is draagvlak vanuit het management nodig om dit soort initiatieven tot een succes te maken.



· Maak gebruik van flexibele technologie en werkapparatuur

Bedrijven zouden moeten investeren in speciale ergonomische apparatuur voor thuiswerkers en zich maximaal moeten inspannen om hen te helpen aan een werkplek die veilig aanvoelt en aan hun gezondheid bijdraagt. Dat is onder meer mogelijk met de aanschaf van zit-stabureaus en mobiele werkstations, flexibele monitorarmen en ergonomische bureaus en stoelen die werknemers naar behoefte kunnen afstellen.



Toptalent aantrekken en behouden

Het inrichten van meer flexibele en ondersteunende werkomgevingen zal de betrokkenheid, het welzijn, de productiviteit en het behoud van werknemers bevorderen. Dit zal ook kostenbesparingen opleveren, aangezien het personeelsverloop hierdoor zal afnemen. De gezondheid en het welzijn van werknemers is dus van bedrijfskritisch belang. Een cultuur waarbinnen werknemers voorop staan is direct van invloed op de bedrijfsprestaties en het bedrijfsresultaat.