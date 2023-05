 Tips voor een goede overstap naar elektrische bedrijfswagens

Is een emissievrij wagenpark echt zo anders dan een dieselwagenpark? - Wie overstapt op een elektrische vloot, zet de deur naar de toekomst wagenwijd open. Maar het is best een grote stap. Waar te beginnen? Wanneer werkt het geheel echt goed? Rachid Lezaar van Bluekens EV heeft een aantal tips op een rij gezet.



Brandstof op eigen terrein

Is een emissievrij wagenpark echt zo anders dan een dieselwagenpark? "Zeker," zegt Lezaar. "De werkwijze is heel anders. Ineens wordt de brandstof op eigen terrein beheerd. Dat is de crux. Pas wanneer de laadinfra op orde is en de chauffeurs weten hoe ze met het nieuwe materieel moeten werken zal alles weer als gesmeerd lopen". Maar wat is daarvoor nodig?



Bedenk aan welke voorwaarden de laadinfra moet voldoen

"Juist omdat de laadinfra zoveel verandering met zich meebrengt, is het belangrijk om daar te beginnen," aldus Lezaar. De vragen die volgens hem beantwoord moeten worden om de juiste keuzes te maken zijn:

Hoe steekt de logistiek van de organisatie in elkaar?

Wat is de dagelijkse planning en hoeveel energie is daarvoor nodig?

Welke accu hebben de wagens nodig om hun werkzaamheden te doen? Lezaar: "Wanneer je de bovenstaande vragen inzichtelijk hebt, kan in kaart worden gebracht hoe de energie voor de laadinfra ingeregeld kan worden. Zodra dat op orde is kan de laadinfra pas worden besteld."



Maak een slim plan voor de energievoorziening

Energie (en het te kort daaraan) lijkt vaak een bottleneck. Maar er zijn altijd manieren om dit te verhelpen. Smart charging kan bijvoorbeeld een goede oplossing zijn om de beschikbare energie op een locatie goed te verdelen over de dag. Lezaar: "Smart charging zorgt voor een optimaal laadproces van elektrische voertuigen. Dit kan bijvoorbeeld door een voertuig automatisch op te laden wanneer de zonne-installatie elektriciteit produceert. Met smart charging kun je vaak meer voertuigen laden verspreid over langere tijd."

Wanneer de netaansluiting uitgebreid moet worden, kan daar best een jaar overheen gaan. "Tijdig aanvragen is daarvoor onze tip," zegt Lezaar. "Want dan kan er bij een eventuele afwijzing nog gezocht worden naar alternatieven. Zo kan er bijvoorbeeld ook een collectief met andere bedrijven gestart worden of kunnen er zonnepanelen met opslag worden aangelegd."



Kies niet standaard voor de grootste accu

De branche waarin een organisatie zich begeeft maakt uit voor de keuze van een voertuig en de bijbehorende accu. Welke actieradius moeten de wagens hebben en hoe groot moet het laadvermogen zijn?

Lezaar: "Soms wordt er gedacht dat de grootste accu het beste is. Maar dat is niet altijd het geval. Want hoe groter het accupakket is, hoe meer de wagen weegt. Dat heeft invloed op het laadvermogen. Er kunnen minder kilo’s vervoer mee wanneer de accu zwaarder is. Zo’n kostbaar groot accupakket is dus niet altijd de beste keuze."



Geef chauffeurs een proefrit

Elektrisch rijdt anders. De power van een elektrisch voertuig kan nogal verrassend zijn. "Daarom is het belangrijk om chauffeurs niet van de ene op de andere dag de weg op te sturen met een emissievrije bedrijfswagen," zegt Lezaar. Laat hen eerst een begeleide kennismakingrit te laten maken. Met een expert als bijrijder die alles over het voertuig kan vertellen en weet hoe het beste gereden kan worden."

Elektrisch rijden is meer dan ‘alleen gas geven’. Er zit direct veel kracht achter en daar moet rekening mee worden gehouden. Daarnaast is het zo dat er energie teruggewonnen kan worden door een bepaalde manier van rijden. Hoe dit precies werkt, verschilt per voertuig, maar is het uitzoeken waard.



Houd een oogje in het zeil

De chauffeurs brengen de wagens na hun dienst terug in de hub, om vervolgens huiswaarts te gaan. Net als anders, maar ook weer niet. Een belangrijk verschil is namelijk het feit dat er bij een dieselvoertuig verder nergens naar omgekeken hoeft te worden. Tanken kan de volgende dag ook. Maar als een emissievrij voertuig niet op de juiste manier op de laadinfra aangesloten wordt, komt de wagen een dag later niet ver.

Lezaar: "Laadkabels laten slingeren of los buiten laten liggen is niet gewenst. Aan hubmanagers de taak om een oogje in het zeil te houden en mensen aan te spreken als de zaken er niet netjes bijliggen."

Dit zijn allemaal voorbeelden van hoe emissievrij rijden om een andere denk- en werkwijze vraagt. Een tip daarvoor is om in fases over te stappen op emissievrij, met een paar voertuigen. Daarmee wordt de nieuwe aanpak geleidelijk de norm.



Overal aan gedacht?

Een soepele overgang zit in een goede voorbereiding en in dingen op een andere manier bekijken. Sommige veranderingen liggen voor de hand, maar vaker is dat niet het geval vanwege de jarenlange ervaring met een ander soort wagenpark. Daarom is het goed om zo nu en dan een specialist mee te laten kijken die van de hoed en de rand weet.