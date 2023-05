  De rol van managers in de transitie naar elektrisch rijden

Uitdagingen voor managers met een elektrische auto - Voor managers is het vaak essentieel dat ze over een zakelijke auto beschikken. Zo kunnen ze zich vlot verplaatsen naar meetings en kunnen ze zich flexibel opstellen. Dat beaamt ook Wesley Zantinge, CEO van Grid.com B.V. Dit is een innovatief bedrijf dat zich bezighoudt met het verbeteren van de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s.



Het bedrijf biedt een handige tool waarmee gebruikers eenvoudig een laadpaal kunnen vinden, bijvoorbeeld een e-flux charging station. In dit interview vertelt Zantinge waarom managers maar beter met een elektrische auto kunnen rijden en welke rol ze spelen bij de transitie naar elektrisch rijden. "Er zijn veel redenen waarom managers zouden moeten kiezen voor een elektrische auto , " aldus Zantinge. "Allereerst is het een duurzame keuze. Elektrische auto’s stoten namelijk geen schadelijke stoffen uit en zijn daarmee een stuk beter voor het milieu dan traditionele auto’s. Daarnaast zijn elektrische auto’s vaak een stuk goedkoper in gebruik dan brandstofvoertuigen. Elektriciteit is, zeker als het zelf wordt opgewekt, goedkoper dan benzine of diesel. En vergeet niet: elektrische auto’s hebben minder onderhoud nodig. Dat scheelt niet alleen in de portemonnee, maar ook in tijd en moeite," gaat hij verder.



Uitdagingen voor managers met een elektrische auto

Volgens Zantinge zijn er echter nog altijd uitdagingen waarmee rekening moet worden gehouden: "De opkomst van elektrische auto’s is niet te stoppen. Steeds meer mensen kiezen voor een elektrische auto vanwege de vele voordelen. Ook managers kunnen hier veel profijt van hebben. In de praktijk zijn er wel nog een aantal uitdagingen waar rekening mee moet worden gehouden. Het vinden van een laadpaal blijkt bijvoorbeeld niet altijd even eenvoudig te zijn, zeker in het buitenland." "Een van de grootste uitdagingen is de actieradius van elektrische auto’s," zegt Zantinge. "Hoewel de actieradius steeds ruimer wordt, is het nog altijd een aandachtspunt. Managers moeten goed nadenken over de afstanden die ze dagelijks afleggen en of de actieradius van hun elektrische auto daarvoor voldoende is. Daarnaast moeten ze ook rekening houden met de laadtijd. Het is belangrijk om voldoende tijd in te plannen voor het opladen van de auto. Dat is niet voor iedereen even eenvoudig. Daarom zal een elektrische auto niet voor iedere manager even geschikt zijn."



Ook medewerkers kunnen elektrisch rijden

"Elektrisch rijden is zeker niet het voorrecht van de manager, integendeel," benadrukt Zantinge. De manager speelt volgens hem wel een belangrijke rol in de transitie naar elektrisch rijden. "Het is belangrijk om medewerkers goed te informeren over de voordelen van elektrische auto’s en om ze te stimuleren om ook voor een elektrische auto te kiezen," adviseert Zantinge. "Dat kan bijvoorbeeld door het aanbieden van gunstige leasevoorwaarden voor elektrische auto’s, het plaatsen van laadpalen bij het kantoor of het organiseren van informatiesessies over elektrisch rijden. Door het goede voorbeeld te geven, kunnen managers hun medewerkers stimuleren om ook voor een elektrische auto te kiezen," geeft hij tot slot aan.