 In vier stappen naar je eerste elektrische auto

Waar moet je op letten bij de aanschaf van je EV? - De subsidiepot voor de aanschaf van elektrische personenauto’s voor particulieren is sinds 10 januari weer geopend, en net als afgelopen jaren zal het een kwestie van tijd zijn voor deze leeg is. De bedragen liggen ietsjes lager – voor een nieuwe elektrische auto krijg je €2.950 subsidie, en voor een occasion €2.000 –, maar het stimuleert geïnteresseerden wél om de overstap naar een elektrisch voertuig (EV) te wagen.



Waar moet je verder aan denken bij het nemen van deze stap? Cecilia Routledge, Global Director Energy & Facilities bij CTEK, geeft vier zaken om rekening mee te houden.

Fiscale voordelen

Bij de aanschaf van een EV komen een aantal fiscale voordelen kijken. Bij een BEV (100 procent elektrische auto) betaal je bijvoorbeeld geen belasting. Deze regeling geldt tot in ieder geval 2025. Verder betaal je ook geen motorrijtuigenbelasting met een BEV tot en met 2024. Vanaf 2025 betaal je 25 procent van de motorrijtuigenbelasting.

Daarnaast gelden voor zakelijke rijders de bekende bijtellingen. In 2023 is de bijtelling 22 procent – net als benzineauto’s – als het drempelbedrag van €30.000 (de aanschafprijs van de EV) wordt overschreden. Zit je daaronder? Dan is de bijtelling zestien procent.

Bedenk waar, en hoe vaak, je de auto gaat gebruiken. Is het voor enkel een paar keer in de week naar de supermarkt om boodschappen te doen, dan is een kleine stadsauto wellicht voldoende. Maar als je van plan bent meerdere keren per jaar naar Zuid-Frankrijk te rijden met je EV, dan kan het interessant zijn om naar een model te kijken met hogere actieradius.

Zodra je weet waarvoor je je EV wilt gaan gebruiken, moet je nóg een andere keuze maken: wordt het een nieuwe of tweedehandse EV, of ga je toch leasen? Voordat je een keuze maakt, is het dus goed om naar de eerdergenoemde subsidiepot te kijken, en naar de fiscale voordelen rondom het zakelijk leasen van een EV.

Uit onderzoek blijkt dat negen procent van de mensen geen EV wilt kopen vanwege de actieradius. In Nederland zijn we echter koploper als het aankomt op laadinfrastructuur, en hebben we met meer dan 100.000 publieke laadpalen en 3.200 publieke snelladers de hoogste laadpalendichtheid in de wereld. En we zijn nog niet klaar. Nederland timmert hard aan de weg om de nodige laadinfrastructuur te realiseren en zo de stijgende vraag naar EV’s op te vangen. Zo zijn er 2.600 parkeerlocaties geschikt voor de aanleg van slimme laadpleinen, wat goed zou zijn voor al 40.000 laadplekken. De kans wordt alsmaar groter dat je je elektrische auto kan blijven opladen, als dat thuis al niet mogelijk is.

Bovendien worden er de nodige meters in het ophogen van de actieradius gemaakt. Zo zijn er een aantal auto’s in ontwikkeling die dit flink opkrikken, zoals Mercedes Benz EQS of Lucid Air.

Tot slot is het verstandig dat je, als je een langer ritje gaat maken, van tevoren de route bekijkt. Zo kun je laadpalen onderweg gemakkelijk vinden, en voorkom je ‘laadstress’. De ANWB heeft bijvoorbeeld een website waar je alle laadpalen in Nederland op kunt vinden, en biedt Nederland Elektrisch ook meer informatie over laadmogelijkheden in het buitenland.

Wat zijn er verder nog mogelijkheden als het aankomt op het laden van je spiksplinternieuwe EV? Je kan bijvoorbeeld thuis elektriciteitskosten drukken door zonnepanelen aan te leggen. Als je je auto overdag oplaadt, is het mogelijk om met de opgewekte zonne-energie je EV op te laden. Daarnaast is er nog een andere manier om ervoor te zorgen dat de energiekosten niet te hoog worden: load balancing. Deze techniek zorgt ervoor dat een laadpaal zowel de inkomende als uitgaande stroom meeneemt om te bepalen hoeveel stroom de laadpaal kan vrijgeven aan de auto. Kortom: de lader houdt rekening met het volledige gebruik binnen het energienet. Dat betekent dat op piekmomenten een auto minder snel wordt opgeladen, en het energienet niet overbelast wordt.