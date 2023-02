 Welke batterij-opties zijn er voor elektrische bedrijfswagens en trucks?

Welke soort batterijen zijn er? - We kennen allemaal de (spook)verhalen van een accubrand van een elektrisch voertuig. Mocht er onverhoopt een botsing komen, dan wil je dat de batterij dit overleeft. Dat zijn dingen die je altijd wilt voorkomen voor je bedrijf en personeel. Wanneer we meer EV’s op de weg willen staat batterijveiligheid aan de top van de eisenlijst. Maar ook de actieradius is belangrijk, de laadsnelheid en uiteraard de gevolgen voor het milieu.



Wat zijn hiervoor de technieken en mogelijkheden? Mike Levens van Bluekens EV geeft antwoord.



Veiligheid emissievrije voertuigen

Hoe veilig zijn elektrische voertuigen? Volgens De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zijn alle nieuwe automodellen wettelijk verplicht om bepaalde veiligheidstesten te ondergaan voordat ze verkocht mogen worden. Levens: "De meeste voertuigen worden daarnaast ook nog aan botsproeven blootgesteld. In deze testen behalen hybride en elektrische auto’s net zulke goede resultaten als benzine- en dieselauto's. Je mag van elektrische voertuigen dus dezelfde hoge veiligheidsstandaard verwachten. Ook de laadinfrastructuur moet aan strenge veiligheidseisen voldoen en wordt daarop getest."



Voor de wereld van morgen

Een elektrisch voertuig is volgens de ANWB net zo veilig als een benzine/dieselvoertuig. Bovendien gaat de accu lang mee. Levens : "Rijden op stroom is om diverse redenen beter voor het milieu en wanneer je een lithium-ion-fosfaat batterij aanschaft is die ook nog eens cobalt-vrij."

Zakelijk gezien is een elektrische truck of bedrijfswagen inmiddels de beste koop vanwege de levensduur van het voertuig, de eisen vanuit de overheid en uiteraard de milieuvoordelen die belangrijk zijn voor klanten én de wereld van morgen.



Welke soort batterijen zijn er?

Bijna alle elektrische voertuigen maken gebruik van lithium-ion-accu’s of een sterk verwante variant. Dit type batterij heeft een hoge energiedichtheid en een lange levensduur. Er bestaat ook een lithium-ion-fosfaat-accu maar deze is vrij nieuw op de markt. Deze accu’s nog sneller, zuiniger en milieubewuster dan de lithium-ion-accu.

Levens: "Een Blade-batterij in personenauto’s en bestelwagens heeft een prismatische vorm, maar is dunner en langer dan de traditionele prismatische lithium-ion-cellen. De cel maakt gebruik van LFP-kathodechemie en heeft een dunne bladachtige structuur. Dit geeft een betere ondersteuning aan het batterijpakket dan de reguliere prismatische cellen van het bloktype. De energiedichtheid is de hoeveelheid energie die een accu kan opslaan in een bepaalde massa of volume. Een lithium-ion-accu met een capaciteit van 50 kWh bijvoorbeeld, is zowel kleiner als lichter dan een accu met dezelfde capaciteit, maar een andere chemische samenstelling. Volgens de laatste cijfers hebben bijna alle accu’s na 250.000 kilometer nog meer dan 90 procent van hun originele capaciteit."



De meest veilige batterij

Voertuigfabrikant BYD heeft de Blade Battery op de markt gebracht. Deze batterij doorstaat een zware test waarbij getracht wordt de batterij te doorboren om kortsluiting te simuleren. Kortsluiting wordt meestal veroorzaakt door externe scherpe metalen voorwerpen die de batterij binnendringen bij een ernstig verkeersongeval. De Blade battery doorstaat deze test en tijdens de test ontstaat er geen rook of vuur.

Levens: "Dit maakt dat voertuigen voorzien van deze nieuwe batterijtechnologie minder vatbaar zijn voor brand, zelfs bij ernstige beschadigingen. De batterij wordt nu vooral nog gebruikt bij elektrische bestelwagens."



Batterijlevensloop

Naast dat een batterij veilig moet zijn, is een lange levensduur ook van belang. Je wilt vooraf weten hoe lang je ongeveer met het voertuig kunt doen, zeker wanneer het een zakelijke aanschaf is.

Levens: "De levensduur verschilt per voertuig en heeft namelijk te maken met een aantal factoren. Bijvoorbeeld het merk van de accu en de manier van rijden. We weten nog niet veel over de levensduur van een autoaccu. Dit komt voornamelijk omdat de nieuwere, verder ontwikkelde accu’s eigenlijk pas enkele jaren in gebruik zijn. Op dit moment weten we dat een personenauto of bestelwagen met een Blade Battery (lithium-ion-fosfaat) bijvoorbeeld een levensduur van meer dan 1,2 miljoen km heeft na 3000 laad-/ontlaadcycli. Met een gemiddelde afstand van achttienduizend km per jaar (CBS) kun je gemiddeld zes jaar rijden."

Pas over een jaar of acht kunnen we écht zeggen wat de levensduur van de autoaccu van een elektrisch voertuig is, omdat we dan echt beschikken over een groot aantal testresultaten en cijfers van de mensen die daadwerkelijk met de accu gereden hebben.