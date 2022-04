 Volledig datagedreven werken blijkt grotere opgave dan gedacht

Ruim helft bedrijven is bezig met digitale transformatie - Financieel professionals zijn minder zelfverzekerd dan twee jaar geleden als hen naar datagedreven werken wordt gevraagd. Het percentage dat aangeeft al volledig datagedreven te werken is van twaalf procent in 2020 gedaald naar vijf procent in 2022.



Dit blijkt uit de FinTech Barometer, een onderzoek naar de financiële status bij Nederlandse bedrijven dat de afgelopen vijf jaar door fintech-bedrijf Visma | Onguard is uitgevoerd. Het besef lijkt eindelijk te zijn ingedaald dat volledig datagedreven werken een langdurig proces is en niet zomaar bereikt wordt.



Data staat op de agenda

Data is een onderwerp dat al langer bij bedrijven op de agenda staat. In 2018 gaf namelijk 61 procent aan dat data een vrij groot onderdeel van het bedrijf was. Nu moeten bedrijven nog de stap zetten naar volledig datagedreven werken. Hier werden in 2020, ten tijde van de start van de coronacrisis, al stappen in gezet. Bijna de helft (49 procent) gaf toen aan dat data de bedrijfsprocessen ondersteunt. Dit is in 2022 nauwelijks veranderd met 48 procent.

Toch is er nog altijd genoeg hoop voor de toekomst. 37 procent hoopt over twee jaar wel volledig datagedreven te zijn. De grootste uitdaging om daar te komen is op dit moment een gebrek aan kennis binnen de organisaties over dataprocessen en –analyses (28 procent). Niet gek, aangezien het op dit moment lastig is om het juiste personeel met de juiste expertise aan te trekken. In 2021 was de grootste uitdaging voor finance professionals nog dat de technologie ontbrak om data optimaal beschikbaar te maken (28 procent).



Digitale transformatie noodzakelijk

Om optimaal gebruik te kunnen maken van data, is een digitale transformatie onmisbaar. De afgelopen vijf jaar stond voor veel bedrijven in het teken van deze transformatie, nog eens extra aangewakkerd door de coronacrisis die de hele wereld dwong om thuis te werken. Zo gaf in 2019 slechts 36 procent van de bedrijven aan dat de digitale transformatie bij hen op de agenda stond. Twee jaar later gaf al 53 procent dit aan. En inmiddels is 55 procent van de bedrijven bezig met de digitale transformatie.

Adriaan Kom, CCO bij Visma | Onguard: "Datagedreven werken is ontzettend belangrijk voor finance professionals. Zij zijn de afgelopen jaren namelijk steeds meer de rol van adviseur gaan vervullen en moeten hun adviezen baseren op de laatste data. Alleen als de juiste cijfers beschikbaar zijn, kan er goed gestuurd worden. Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan en dat beseft het Nederlandse bedrijfsleven ook. Om volledig datagedreven te werken moet de juiste technologie aanwezig zijn, moeten medewerkers worden meegenomen in de digitale werkwijze en moet de expertise over dataprocessen in het bedrijf geborgd zijn. Dit verander je niet van de ene op de andere dag en is een proces dat jaren in beslag kan nemen. Maar wel een proces dat het waard is, zodat je uiteindelijk op basis van data de juiste beslissingen voor het bedrijf kunt nemen."