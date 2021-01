 Vier aandachtsgebieden voor de CIO op weg naar een datagedreven organisatie

Eisen aan IT steeds hoger - Het landschap dat een CIO beheert wordt alsmaar groter en complexer. Het datavolume explodeert door de toenemende digitale workflows en interactieve datatransacties. Bestanden, bedrijfsgegevens en klantinformatie worden verspreid via cloudapplicaties, waardoor de eisen die aan IT worden gesteld vergroten en er obstakels op het gebied van data gravity ontstaan.



Om de barrières van data gravity weg te nemen en digitale workflows optimaal te kunnen blijven ondersteunen, is een nieuwe enterprise-architectuur nodig. Een die gebruikers, systemen en het netwerk naar de data brengt. Door een centraal punt voor data-uitwisseling te creëren kan de digitale business worden opgeschaald. Maar hoe creëer u deze nieuwe architectuur? Enrico de Boer, Director Sales & Marketing bij Interxion: A Digital Realty Company noemt vier gebieden waarop CIO’s zich moeten focussen in 2021 én daarna:

Begrijp de data en werk met standaarden

Oplossingen bouwen begint met het begrijpen van data. De gevoeligheid en de benodigde regulering van de data bepalen waar de data moet ‘zijn’. Vanuit daar kunnen passende oplossingen worden ontworpen met eisen, voorschriften en bedrijfsdoelstellingen in het achterhoofd. Maak gebruik van parameters; of het nu gaat om intern vastgestelde normen of algemeen aanvaarde normen, zoals ISO. Het bouwen en onderhouden van een IT-architectuur is beter houdbaar als er met beproefde standaarden wordt gewerkt. Zorg voor een business-first architectuur

CIO’s worden beschreven als de ‘digitale architecten van het bedrijf’, aldus Forrester. De CIO moet ervoor te zorgen dat de bedrijfsstrategie de IT-architectuur aandrijft, in plaats van andersom. Technologiegedreven architectuur voldoet zelden aan de zakelijke behoeften van een organisatie. Business-first architectuur doet dat wel. Denk vooruit

Lange termijn denken is essentieel om er zeker van te zijn dat alle data een goed en veilig thuis heeft. De omvang en aard van data binnen de organisatie moet worden begrepen. Alleen zo kan worden bepaald welke partners het beste bij het bedrijf passen, welke oplossingen nodig zijn en hoe de beveiliging en data-opslag moet worden aangepakt. Zorg ervoor dat de rekencapaciteit eenvoudig kan worden aangepast op basis van pieken en rustige momenten, en creëer flexibele netwerk architecturen. Verbind alle architectonische disciplines

In het ontwikkelen van de juiste IT-infrastructuur en -architectuur dienen organisaties zicht te hebben op het samenspel en de afhankelijkheid tussen bedrijf, data, systemen en architectuur. Zodra de complexiteit van elke tak helder is, en er een volledig beeld bestaat van het denkproces, de strategische positie, de storage maturity (al dan niet in de cloud), is de CIO in staat om op de juiste manier te gaan plannen. Er kan goed rekening worden gehouden met de veiligheidsrisico's, nalevingskwesties en de noodzakelijke strategieën om deze te beheren. Bovendien is het niet mogelijk om een van de disciplines te hebben, zonder de andere drie. Het bedrijfsleven moet worden ondersteund door alle architectonische disciplines om effectief te zijn.